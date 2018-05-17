Sicredi realiza ações da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF)

O Sicredi informou nesta quinta-feira (17) que participa de mais uma edição da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF). Na Capital, no dia 15 de maio, alunos do 5º ao 9º, da Escola Alceu Viana foram orientados sobre economia, uso correto do dinheiro e aprenderam a poupar. Além da palestra, a escola recebeu um kit com jogos lúdicos sobre o tema.

Também nos dias 15 e 16 de maio, em Campo Grande, ocorreram palestras sobre Educação Financeira às famílias dos colaboradores do Sicredi.