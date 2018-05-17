Sicredi realiza ações da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF)

Capacitação
Na última edição da Semana ENEF, em 2017, foram registradas 2.824 ações em todo o Brasil
O Sicredi informou nesta quinta-feira (17) que participa de mais uma edição da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF). Na Capital, no dia 15 de maio, alunos do 5º ao 9º, da Escola Alceu Viana foram orientados sobre economia, uso correto do dinheiro e aprenderam a poupar. Além da palestra, a escola recebeu um kit com jogos lúdicos sobre o tema.
Também nos dias 15 e 16 de maio, em Campo Grande, ocorreram palestras sobre Educação Financeira às famílias dos colaboradores do Sicredi.
Mais conhecida como Semana ENEF, trata-se de uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), apoiada por diversos agentes do setor financeiro do País, com o intuito de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).
A iniciativa também chega ao interior, na escola Municipal Rural José Bonifácio, em Bandeirantes. Cerca de 50 alunos receberão conhecimento de como investir corretamente o dinheiro. Cerca de 110 alunos do Colégio Objetivo em Corumbá também participarão de palestras.
Na última edição da Semana ENEF, em 2017, foram registradas 2.824 ações em todo o Brasil. O Sicredi foi responsável pela realização de 612 ações durante a Semana, envolvendo mais de 30 mil pessoas.
Eleições 2026
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Aberto à população
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