Governo publica editais para especialistas e profissionais da saúde para PM e Bombeiros

Concurso
As inscrições começaram ontem (19) e seguem até 8 de junho
O Governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) , três editais para oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. São 36 vagas, sendo 24 para área da saúde e mais 12 para especialistas em diferentes funções de nível superior. As inscrições começaram ontem (19) e seguem até 8 de junho.
Titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, explica que para o Corpo de Bombeiros são 12 vagas na área da medicina, além de mais 12 nas funções de Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Comunicação Social (habilitação em Jornalismo), Pedagogia e duas vagas para Análise de Sistema.
Também serão reservadas cota de 20% para negros e 3% aos índios. Na Polícia Militar, serão disponibilizadas 12 vagas para medicina nas seguintes especialidades: ortopedista e traumatologista, psiquiatra, ginecologista e obstetra, cardiologista, clínica médica, oftalmologista, urologista, além de duas vagas para dentista e duas para médico veterinário.
Os interessados devem fazer as inscrições pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). As provas serão aplicadas para os cargos da PM dia 12 de agosto e para oficiais do Corpo de Bombeiros no dia 2 de setembro. A classificação final será divulgada no dia 21 de dezembro.
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