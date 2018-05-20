Governo publica editais para especialistas e profissionais da saúde para PM e Bombeiros

O Governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) , três editais para oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. São 36 vagas, sendo 24 para área da saúde e mais 12 para especialistas em diferentes funções de nível superior. As inscrições começaram ontem (19) e seguem até 8 de junho.

Titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, explica que para o Corpo de Bombeiros são 12 vagas na área da medicina, além de mais 12 nas funções de Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Comunicação Social (habilitação em Jornalismo), Pedagogia e duas vagas para Análise de Sistema.