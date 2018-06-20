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Ensino Superior

IFMS divulga locais de matrícula para cursos de graduação

A matrícula deverá ser feita entre os dias 22 e 28 de junho. Os candidatos não convocados podem manifestar interesse pela vaga na lista de espera, na página do Sisu.

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/06/2018 às 09:05

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na segunda-feira, 18, a lista de convocados em primeira chamada para ingresso em cursos de graduação no segundo semestre. A seleção foi feita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017.
 
A relação de convocados na primeira chamada está publicada na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao, onde também é possível acessar o edital de abertura do processo seletivo.
 
Foram ofertadas 120 vagas nos cursos superiores de tecnologia em Sistemas para Internet, em Campo Grande; Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá; e Gestão do Agronegócio, em Ponta Porã. 
 
Os cursos do IFMS registraram 1.332 inscrições, sendo 958 para primeira opção e 374 como segunda opção.
 
O curso mais procurado foi o de Tecnologia em Sistemas para Internet do Campus Campo Grande, com 656 inscritos. A concorrência foi de 16,4 candidatos por vaga.
 
Matrículas - Devem ser feitas entre os dias 22 e 28 de junho, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus em que o curso foi ofertado. Os endereços e horário de atendimento constam no edital de convocação da primeira chamada.
 
A matrícula deve ser feita pelo convocado ou seu procurador mediante a apresentação de procuração específica para esta finalidade, com firma reconhecida pelo candidato.
 
Devem ser apresentados os originais e cópias dos seguintes documentos:
 
• certidão de nascimento ou casamento;
• RG ou outro documento oficial de identificação com foto;
• CPF, caso não conste no documento oficial de identificação;
• documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos);
• documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (homens com mais de 18 anos).
 
O convocado também deve apresentar uma foto 3x4 recente, além do requerimento de matrícula preenchido e assinado e do comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico.
 
Os candidatos beneficiários de ações afirmativas precisam comprovar a condição por meio de documentos listados no edital de abertura do processo seletivo, e aqueles que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão entregar o formulário para entrega de laudo médico (anexo VI do edital).
 
Lista de espera - Os candidatos que não foram convocados na primeira chamada podem manifestar interesse pela vaga na lista de espera. A manifestação deve ser feita entre os dias 22 e 27 de junho, na página do Sisu (sisu.mec.gov.br).
 
A partir da lista de espera, e se houver vagas disponíveis, serão realizadas duas novas convocações.
 
Caso ainda haja vagas após as três primeiras chamadas, o edital do IFMS prevê a abertura de vagas remanescentes para candidatos que tenham participado das edições 2017, 2016 ou 2015 do Enem. A seleção e classificação serão feitas pela maior nota obtida em uma dessas três edições do Exame.
 
Endereços e horários de atendimento para matrícula
 

Campus

Endereço

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Horários

Campo Grande

Rua Taquari, 831 - Bairro Santo Antônio

09h às 11h
14h às 16h
18h às 20h

Corumbá

Rua Pedro de Medeiros, s/nº – Bairro Popular Velha

08h às 11h
14h às 17h
19h às 21h

Ponta Porã

Rodovia BR 463, Km 14, s/nº

14h às 17h45
18h45 às 21h

 

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