IFMS abre mais de 100 vagas em cursos de qualificação profissional em Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nas modalidades presencial e a distância. São ofertadas 1.140 vagas distribuídas em 13 municípios. Só em Aquidauana são mais de 100 vagas nos cursos de Desenhista de Topografia, Inglês Básico, Libras Básico e Pedreiro de Alvenaria, entre outros.

As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 043/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS. No anexo II, é possível conferir a relação de cursos, vagas e municípios da oferta.

São oferecidas vagas para os cursos de Administrador de Redes, Programador de Dispositivos Móveis, Vendedor, Operador de Computador, Desenhista de Topografia, Pedreiro de Alvenaria, Inglês, Espanhol e Libras.

Os cursos FIC proporcionam ao estudante capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização. O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS, até 13 de julho de 2018.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura do processo seletivo, de segunda à sexta-feira, exceto recessos e feriados.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve indicar o curso escolhido e respectivo campus. Caso queira alterar a opção de curso, deverá fazer uma nova inscrição, pois somente a última será considerada válida.

Requisitos - Para cada curso ofertado, é necessária uma escolaridade mínima e/ou uma idade mínima. Esses requisitos estão disponíveis no anexo II do edital.

O edital recomenda que os candidatos, ao se inscreverem no processo seletivo, já providenciem os documentos necessários para a matrícula, caso sejam convocados. Deverão ser apresentados:

documento de identidade oficial com foto;

CPF;

certidão de nascimento ou casamento;

comprovante de cumprimento das obrigações militares (para homens);

foto 3x4; e

documento que comprove a escolaridade mínima.

Seleção - Será feita por sorteio eletrônico, às 14 horas do dia 17 de julho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

No dia anterior, cada candidato inscrito receberá um número para participação no sorteio. Todos serão classificados.

O candidato não é obrigado a comparecer ao sorteio, mas é responsável por tomar conhecimento do resultado, que será publicado no dia 18 de julho, na Central de Seleção do IFMS.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 23 de julho, e a matrícula deverá ser feita entre os dias 25 e 27. A previsão é que as aulas tenham início no dia 6 de agosto.