Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:06

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

IFMS abre mais de 100 vagas em cursos de qualificação profissional em Aquidauana

Os cursos FIC proporcionam ao estudante capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização. O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional

Renan Nucci

Publicado em 01/07/2018 às 07:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nas modalidades presencial e a distância. São ofertadas 1.140 vagas distribuídas em 13 municípios. Só em Aquidauana são mais de 100 vagas nos cursos de Desenhista de Topografia, Inglês Básico, Libras Básico e Pedreiro de Alvenaria, entre outros.

As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 043/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS. No anexo II, é possível conferir a relação de cursos, vagas e municípios da oferta.

São oferecidas vagas para os cursos de Administrador de Redes, Programador de Dispositivos Móveis, Vendedor, Operador de Computador, Desenhista de Topografia, Pedreiro de Alvenaria, Inglês, Espanhol e Libras.

Os cursos FIC proporcionam ao estudante capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização. O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS, até 13 de julho de 2018.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura do processo seletivo, de segunda à sexta-feira, exceto recessos e feriados.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve indicar o curso escolhido e respectivo campus. Caso queira alterar a opção de curso, deverá fazer uma nova inscrição, pois somente a última será considerada válida.

Requisitos - Para cada curso ofertado, é necessária uma escolaridade mínima e/ou uma idade mínima. Esses requisitos estão disponíveis no anexo II do edital.

O edital recomenda que os candidatos, ao se inscreverem no processo seletivo, já providenciem os documentos necessários para a matrícula, caso sejam convocados. Deverão ser apresentados:

documento de identidade oficial com foto;
CPF;
certidão de nascimento ou casamento;
comprovante de cumprimento das obrigações militares (para homens);
foto 3x4; e
documento que comprove a escolaridade mínima.

Seleção - Será feita por sorteio eletrônico, às 14 horas do dia 17 de julho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

No dia anterior, cada candidato inscrito receberá um número para participação no sorteio. Todos serão classificados. 

O candidato não é obrigado a comparecer ao sorteio, mas é responsável por tomar conhecimento do resultado, que será publicado no dia 18 de julho, na Central de Seleção do IFMS.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 23 de julho, e a matrícula deverá ser feita entre os dias 25 e 27. A previsão é que as aulas tenham início no dia 6 de agosto.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo