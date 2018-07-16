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Seleção de instrutores para ormação de Agentes Penitenciários segue até o dia 20

Ao todo, estão disponíveis vagas para docentes em 20 disciplinas, das quais oito específicas

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/07/2018 às 11:44

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 A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) está selecionando instrutores para ministrarem aulas no Curso de Formação para Servidores da Carreira Penitenciária em Mato Grosso do Sul. 

Ao todo, estão disponíveis vagas para docentes em 20 disciplinas, das quais oito específicas, que só poderão ser ministradas por servidores penitenciários de carreira com experiência comprovada e no efetivo exercício das atribuições do cargo, conforme estabelece a legislação vigente.

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A formação abordará disciplinas como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Psicologia das Relações, Noções de Direito Penal e Processo Penal, Lei de Execução Penal e Tratamento Penal, Psicologia Comportamental do Criminoso; Teorias Criminológicas, Condicionamento Físico e Defesa Pessoal, Gerenciamento de Crises e Mediação de Conflitos, Noções de Inteligência Penitenciária, Estágio Supervisionado, entre outras.

Os requisitos, documentação exigida e demais informações podem ser consultadas no edital, disponível a partir da página 8 do DOE.

A ficha de inscrição para os candidatos a docente para o curso de formação está disponível no site da Agepen, campo Downloads – Escola Penitenciária. 

O currículo, ficha de inscrição e os demais documentos exigidos deverão ser encaminhados até o dia 20 de julho, no horário das 8 às 13 horas, à Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul, sito na rua Pernambuco, 1.512 Vila Gomes – CEP: 79022-340 – Campo Grande MS.

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