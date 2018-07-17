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Educação

Mestrado em Ensino em Saúde abre inscrições para aluno especial e vinculado

Renan Nucci

Publicado em 17/07/2018 às 17:40

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O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde, Mestrado Profissional (PPGES), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade de Dourados, divulga o período solicitação de matrícula para aluno especial e aluno vinculado para três disciplinas ofertadas no segundo semestre de 2018.

Clique AQUI para conferir o Edital.

As disciplinas oferecidas são: Trabalho, Educação e Saúde (5 vagas para alunos especiais/ 1 vaga para aluno vinculado); Avaliação das Necessidades Sociais de Saúde (5 vagas para alunos especiais/ 1 vaga para aluno vinculado); e Tópicos Especiais II - Pesquisa Qualitativa (5 vagas para alunos especiais/ 1 vaga para aluno vinculado).

O período de solicitação de matrícula vai de 23 a 24 de julho, das 08h às 11h, período em que os candidatos deverão entregar os documentos solicitados no edital, na Secretaria do Programa (localizada no prédio do Bloco F, 1º andar, Unidade Universitária de Dourados – Rodovia Dourados/Itahum, Km 12). A divulgação do resultado será feita a partir do dia 25 de julho, no site do PPGES.

Os alunos especiais são os matriculados apenas em disciplinas isoladas do Programa de Pós-graduação e, portanto, sem direito ao diploma de titulação de Mestre.

Já alunos vinculados são os regularmente matriculados em Programas de Pós-graduação da UEMS, que desejam cursar disciplinas em programas distintos da Instituição.

De acordo com o Edital, será cobrada a taxa no valor de R$ 100, por disciplina.

Saiba mais em: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/ensino-em-saude-dourados-mestrado-profissional 

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