Inscrição para portador de diploma e transferência para IFMS segue até amanhã

A oferta contempla candidatos que já tenham diploma de nível superior (portador de diploma), que estejam cursando em outra instituição de ensino (transferência externa), ou, ainda, estudante matriculado no IFMS que queira se transferir para outro curso, dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até esta segunda-feira, 23, as inscrições no processo seletivo para portadores de diploma e transferências interna ou externa. São ofertadas 281 vagas em 16 cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura, para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os interessados devem se inscrever na Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual pretende fazer o curso. Os endereços e horários de atendimento, assim como todas as regras, constam no Edital nº 045/2018, publicado na Central de Seleção

Para efetuar inscrição, o candidato à vaga como portador de diploma e transferência externa deve apresentar o requerimento de inscrição (em duas vias), além de cópias e originais do RG, diploma de ensino superior (portadores de diploma), comprovante de matrícula recente (transferência externa), histórico acadêmico/escolar (com cargas horárias das disciplinas e notas) e ementa das disciplinas, para eventual aproveitamento e pontuação.

Especificamente para as vagas de transferência interna, os candidatos devem apresentar o RG, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção - A análise da documentação entregue pelos candidatos será feita por comissões, compostas por três servidores, nomeadas pelos diretores-gerais de cada campi.

A classificação será elaborada com base no histórico escolar e nas ementas apresentadas. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 1º de agosto, com matrículas previstas para os dias 6 e 7 de agosto.

Candidatos que tiverem a inscrição deferida e não forem convocados na primeira chamada aparecerão em uma lista de espera, que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes.

O ingresso previsto para os aprovados se dará no segundo semestre letivo de 2018.

Vagas em Aquidauana: