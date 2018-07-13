Inscrições para cursos EAD e Presencial do IFMS de Aquidauana vão até hoje

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos à distância e presencial até nesta sexta-feira (13). Os cursos FIC do IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis, o candidato deverá possuir a escolaridade e idade mínima exigidas para o curso escolhido, devendo comprová-las na data da matrícula, caso seja contemplado.