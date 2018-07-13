Inscrições para cursos EAD e Presencial do IFMS de Aquidauana vão até hoje

Qualificação
Para concorrer a uma das vagas disponíveis, o candidato deverá possuir a escolaridade e idade mínima exigidas para o curso escolhido
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos à distância e presencial até nesta sexta-feira (13). Os cursos FIC do IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.
Para concorrer a uma das vagas disponíveis, o candidato deverá possuir a escolaridade e idade mínima exigidas para o curso escolhido, devendo comprová-las na data da matrícula, caso seja contemplado.
Em Aquidauana, estão abertas as inscrições para os cursos de desenhista de topografia, inglês básico, libras básico e pedreiro de alvenaria, operador de computador e vendedor, todos no período noturno. Já em Dois Irmãos do Buriti, o polo oferece curso de operador de computador.
As inscrições para o Processo Seletivo FIC 2018/2 são gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente via internet, de 25 de junho a 13 de julho de 2018, por meio do endereço eletrônico http://selecao.ifms.edu.br/login
Para mais informações, confira o edital: http://selecao.ifms.edu.br/perfil/estudantes/edital-043-2018-fic-ead-e-presencial
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