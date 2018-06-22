Mais de 200 projetos foram selecionados pela IFMS para o biênio 2018-2019

Ensino
Número é 11% maior se comparado ao ciclo anterior. As propostas aprovadas envolvem mais de 500 estudantes do IFMS na iniciação científica e tecnológica
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nessa quarta-feira, 20, o resultado preliminar da seleção de projetos de pesquisa e indicação de estudantes para o ciclo 2018-2019 da iniciação científica e tecnológica. O edital com a lista de propostas aprovadas está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/selecao.
Foram selecionados 223 projetos de pesquisa que irão envolver 506 estudantes de cursos técnicos integrados e da graduação dos dez campi da instituição na iniciação científica e tecnológica. O número de propostas aprovadas é 11% maior se comparado ao ciclo anterior.
O edital selecionou projetos voltados a soluções criativas e inovadoras para problemas da sociedade, gerando produtos ou processos como protótipos, dispositivos, planos de ação, manuais, cartilhas, softwares, sites, aplicativos e procedimentos.
Foram avaliados o mérito do projeto e o perfil do coordenador, além do pedido de apoio e incentivo à pesquisa e inovação, de acordo com os itens solicitados nos planos de aplicação e desembolso do projeto.
A previsão é que o resultado final da seleção seja divulgado até 3 de julho.
Iniciação Científica – Para o ciclo 2018-2019, o IFMS destinou R$ 330,2 mil ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e o pagamento de bolsas a estudantes dos níveis médio e superior por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do IFMS (Pitec).
A maior parte dos recursos - R$ 319 mil - é para o pagamento de até 104 bolsas, que serão concedidas entre agosto de 2018 e julho de 2019. Para os estudantes do nível médio, são de R$ 100 mensais. Na graduação, o valor é de R$ 400 por mês.
Além disso, o IFMS destinou R$ 11 mil para apoiar o desenvolvimento das pesquisas selecionadas. O apoio será de R$ 200,00 para projetos da modalidade ensino médio, e de R$ 400,00 para os do ensino superior.
Os estudantes selecionados podem participar, como bolsistas ou voluntários, dos seguintes programas:
Entre 2012 e 2017, o IFMS apoiou o desenvolvimento de 685 projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento.
Projetos de Pesquisa por campus
|
Campus
|
Projetos de Pesquisa
|
Estudantes envolvidos
|
Aquidauana
|
39
|
81
|
Campo Grande
|
25
|
45
|
Corumbá
|
21
|
55
|
Coxim
|
32
|
79
|
Dourados
|
09
|
21
|
Jardim
|
16
|
32
|
Nova Andradina
|
24
|
54
|
Naviraí
|
10
|
27
|
Ponta Porã
|
15
|
34
|
Três Lagoas
|
32
|
78
|
Total
|
223
|
506
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