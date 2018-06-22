Mais de 200 projetos foram selecionados pela IFMS para o biênio 2018-2019

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nessa quarta-feira, 20, o resultado preliminar da seleção de projetos de pesquisa e indicação de estudantes para o ciclo 2018-2019 da iniciação científica e tecnológica. O edital com a lista de propostas aprovadas está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/selecao.



Foram selecionados 223 projetos de pesquisa que irão envolver 506 estudantes de cursos técnicos integrados e da graduação dos dez campi da instituição na iniciação científica e tecnológica. O número de propostas aprovadas é 11% maior se comparado ao ciclo anterior.



O edital selecionou projetos voltados a soluções criativas e inovadoras para problemas da sociedade, gerando produtos ou processos como protótipos, dispositivos, planos de ação, manuais, cartilhas, softwares, sites, aplicativos e procedimentos.



Foram avaliados o mérito do projeto e o perfil do coordenador, além do pedido de apoio e incentivo à pesquisa e inovação, de acordo com os itens solicitados nos planos de aplicação e desembolso do projeto.



A previsão é que o resultado final da seleção seja divulgado até 3 de julho.



Iniciação Científica – Para o ciclo 2018-2019, o IFMS destinou R$ 330,2 mil ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e o pagamento de bolsas a estudantes dos níveis médio e superior por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do IFMS (Pitec).



A maior parte dos recursos - R$ 319 mil - é para o pagamento de até 104 bolsas, que serão concedidas entre agosto de 2018 e julho de 2019. Para os estudantes do nível médio, são de R$ 100 mensais. Na graduação, o valor é de R$ 400 por mês.



Além disso, o IFMS destinou R$ 11 mil para apoiar o desenvolvimento das pesquisas selecionadas. O apoio será de R$ 200,00 para projetos da modalidade ensino médio, e de R$ 400,00 para os do ensino superior.



Os estudantes selecionados podem participar, como bolsistas ou voluntários, dos seguintes programas:



Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-EM);

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic);

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (Pibic-AF);

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti).



Entre 2012 e 2017, o IFMS apoiou o desenvolvimento de 685 projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento.