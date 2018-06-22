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Mais de 200 projetos foram selecionados pela IFMS para o biênio 2018-2019

Número é 11% maior se comparado ao ciclo anterior. As propostas aprovadas envolvem mais de 500 estudantes do IFMS na iniciação científica e tecnológica

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/06/2018 às 10:34

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nessa quarta-feira, 20, o resultado preliminar da seleção de projetos de pesquisa e indicação de estudantes para o ciclo 2018-2019 da iniciação científica e tecnológica. O edital com a lista de propostas aprovadas está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/selecao.

Foram selecionados 223 projetos de pesquisa que irão envolver 506 estudantes de cursos técnicos integrados e da graduação dos dez campi da instituição na iniciação científica e tecnológica. O número de propostas aprovadas é 11% maior se comparado ao ciclo anterior.

O edital selecionou projetos voltados a soluções criativas e inovadoras para problemas da sociedade, gerando produtos ou processos como protótipos, dispositivos, planos de ação, manuais, cartilhas, softwares, sites, aplicativos e procedimentos.

Foram avaliados o mérito do projeto e o perfil do coordenador, além do pedido de apoio e incentivo à pesquisa e inovação, de acordo com os itens solicitados nos planos de aplicação e desembolso do projeto. 

A previsão é que o resultado final da seleção seja divulgado até 3 de julho.

Iniciação Científica – Para o ciclo 2018-2019, o IFMS destinou R$ 330,2 mil ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e o pagamento de bolsas a estudantes dos níveis médio e superior por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do IFMS (Pitec).

A maior parte dos recursos - R$ 319 mil - é para o pagamento de até 104 bolsas, que serão concedidas entre agosto de 2018 e julho de 2019. Para os estudantes do nível médio, são de R$ 100 mensais. Na graduação, o valor é de R$ 400 por mês.

Além disso, o IFMS destinou R$ 11 mil para apoiar o desenvolvimento das pesquisas selecionadas. O apoio será de R$ 200,00 para projetos da modalidade ensino médio, e de R$ 400,00 para os do ensino superior.

Os estudantes selecionados podem participar, como bolsistas ou voluntários, dos seguintes programas:
 

  • Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-EM);
  • Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic);
  • Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (Pibic-AF);
  • Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti).


Entre 2012 e 2017, o IFMS apoiou o desenvolvimento de 685 projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento.

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Projetos de Pesquisa por campus

Campus

Projetos de Pesquisa

Estudantes envolvidos

Aquidauana

39

81

Campo Grande

25

45

Corumbá

21

55

Coxim

32

79

Dourados

09

21

Jardim

16

32

Nova Andradina

24

54

Naviraí

10

27

Ponta Porã

15

34

Três Lagoas

32

78

Total

223

506

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