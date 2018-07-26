Publicado edital de cadastro temporário para professores da Educação Profissional

Educação
Vagas são voltadas para profissionais que possam atuar, em caráter temporário, nos cursos operacionalizados na REE
Foi publicado nesta quarta-feira (25.7), no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de cadastro complementar para professores dos cursos de Educação Profissional.
De acordo com o documento, a contratação será de profissionais – em caráter temporário – para as atividades do Pronatec, MedioTec Profuncionário e Rede e-Tec Brasil, oferecidos pela Rede Estadual de Ensino (REE), para o biênio 2018-2019.
O período de inscrições será no período de 26 até 31 de julho. Os interessados devem realizar a inscrição – exclusivamente – via internet, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico. Os interessados devem acessar o link e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação do cadastro.
Poderão se cadastrar os profissionais da REE e aqueles não integrantes da Rede Estadual de Ensino desde que possuam a habilitação pertinente. O edital completo está disponível nas páginas de 4 a 7, da edição nº 9.704 do DOE.
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