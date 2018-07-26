Publicado edital de cadastro temporário para professores da Educação Profissional

Foi publicado nesta quarta-feira (25.7), no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de cadastro complementar para professores dos cursos de Educação Profissional.

De acordo com o documento, a contratação será de profissionais – em caráter temporário – para as atividades do Pronatec, MedioTec Profuncionário e Rede e-Tec Brasil, oferecidos pela Rede Estadual de Ensino (REE), para o biênio 2018-2019.

O período de inscrições será no período de 26 até 31 de julho. Os interessados devem realizar a inscrição – exclusivamente – via internet, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico. Os interessados devem acessar o link e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação do cadastro.

Poderão se cadastrar os profissionais da REE e aqueles não integrantes da Rede Estadual de Ensino desde que possuam a habilitação pertinente. O edital completo está disponível nas páginas de 4 a 7, da edição nº 9.704 do DOE.