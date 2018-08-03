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Jardim sediará o 3º Festival de Arte e Cultura do IFMS dias 22 e 26

Entre a programação, serão ofertadas mais de 30 opções de oficinas e eventos artísticos nas praças de Jardim

Renan Nucci

Publicado em 03/08/2018 às 16:59

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Entre os dias 22 a 26 de agosto, o Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim estará organizando a terceira edição do Festival de Arte e Cultura. Entre a programação, serão ofertadas mais de 30 opções de oficinas e eventos artísticos nas praças de Jardim. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Segundo a organização, a programação é voltada para toda a população e não apenas para os estudantes da instituição. "Nosso evento visa envolver a comunidade de Jardim, Guia Lopes da Laguna e demais municípios abrangidos pelo nosso campus. Queremos ver toda a família em nossas atividades".

A abertura oficial do evento está marcada para o dia 22 de agosto, na Praça Getúlio Vargas (Centro de Convenções de Jardim). A Banda do Exército de Bela Vista realizará uma apresentação ao público que promote encantar as pessoas de todas as idades. Nos dias 23, 24 e 25 de manhã serão ofertadas inúmeras oficinas para a comunidade. Todos podem se inscrever através do site www.ifms.edu.br/arteecultura.

Na sexta-feira à noite, às 19 horas, será a abertura da 1ª Feira Literária de Jardim, com homenagem ao poeta Emmanuel Marinho, no Centro de Convenções de Jardim. Belíssimas apresentações culturais irão marcar a noite.

Já no final de semana, 25 e 26 de agosto, toda a população está convidada para prestigiar as atividades que serão realizadas na Praça Evandro Bazzo. No sábado haverá contação de histórias, roda de conversa cultural, apresentação do teatro, o 2º Festival de Pipas da Paróquia Santo Antonio e o 1º SLAM JD - Campeonato de Poesia Falada de Jardim. 

No domingo, a partir das 9 horas da manhã, haverá a troca de livros e atividades recreativas para crianças. A tarde será a vez de um grande Sarau Cultural do projeto "Família na Praça". O encerramento será às 19 horas.

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