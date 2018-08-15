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Resolução libera curso Técnico de Hospedagem em polo de escola em Aquidauana

Com a publicação, curso oferecido no CEP Ezequiel Ferreira Lima passa a atender também na modalidade EaD

Renan Nucci

Publicado em 15/08/2018 às 13:34

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Foi publicada nesta quarta-feira (15.8), no Diário Oficial do Estado (DOE), a Resolução/SED n° 3.479, que acrescenta a oferta do curso Técnico em Hospedagem, do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, na modalidade EaD para o interior do Estado.

A liberação vem para atender uma crescente demanda por Educação Profissional Técnica de nível médio nas unidades da Rede Estadual de Ensino.

Com o novo documento, o curso – que possui o Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer – poderá ser oferecido na modalidade Educação a Distância e operacionalizado no polo de apoio presencial na EE Coronel José Alves Ribeiro, em Aquidauana.

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