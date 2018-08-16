Abertas matrículas para especialização em quatro municípios

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com matrículas abertas para os selecionados na especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Foram ofertadas 155 vagas nos campi Corumbá, Dourados, Jardim e Ponta Porã.

O resultado final e a lista de espera estão publicados na Central de Seleção.



As matrículas devem ser feitas até terça-feira, 21, sendo que não haverá atendimento no final de semana. O selecionado deve procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do campus em que concorreu a vaga nos horários definidos no edital.



Documentação

Devem ser apresentados o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3x4 e a declaração de comprovação de atual exercício na profissão docente na educação profissional técnica de nível médio ou comprovante de aprovação em concurso público para exercício da docência (para os candidatos que queiram equivalência à licenciatura).



Também são necessários o diploma de graduação, certidão de nascimento ou casamento, documento oficial de identificação com foto e CPF. A documentação para a realização da matrícula deverá ser apresentada em duas vias, com originais e cópias para a conferência e autenticação no local.



Demais chamadas - Caso haja desistências de vagas até a segunda semana após o início das aulas, serão convocados os candidatos da lista de espera, até o preenchimento do número de vagas ofertadas.



As aulas têm início no dia 22 de agosto, de acordo com o calendário da especialização em cada campus.