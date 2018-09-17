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Servidores da Educação se reúnem para discutir avanços na REME

As ações da Educação Municipal impactam a vida de todos

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2018 às 14:23

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Na última sexta-feira, 14, na sede da Secretaria de Educação, aconteceu uma reunião com os servidores que atuam na administração da pasta. O secretário municipal de Educação, Mauro Luiz Batista, vereador licenciado, exaltou a importância do legado da educação na vida dos aquidauanenses.

"O prefeito Odilon Ribeiro tem um olhar diferenciado para todos os setores da máquina pública, com o objetivo de minimizar os efeitos das dificuldades existentes e que são muitas. Nós sabemos também que há cidadãos e cidadãs que evoluiram ao longo da vida tendo como âncora a Educação, graças ao desempenho de cada um destes trabalhadores que temos aqui", pontua o secretário Mauro.

As ações da Educação Municipal impactam a vida de todos e afloram de forma positiva no atendimento de quase 5 mil alunos na zona urbana e rural em Aquidauana, que é um dos maiores municípios de MS.

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