Servidores da Educação se reúnem para discutir avanços na REME

Na última sexta-feira, 14, na sede da Secretaria de Educação, aconteceu uma reunião com os servidores que atuam na administração da pasta. O secretário municipal de Educação, Mauro Luiz Batista, vereador licenciado, exaltou a importância do legado da educação na vida dos aquidauanenses.

"O prefeito Odilon Ribeiro tem um olhar diferenciado para todos os setores da máquina pública, com o objetivo de minimizar os efeitos das dificuldades existentes e que são muitas. Nós sabemos também que há cidadãos e cidadãs que evoluiram ao longo da vida tendo como âncora a Educação, graças ao desempenho de cada um destes trabalhadores que temos aqui", pontua o secretário Mauro.

As ações da Educação Municipal impactam a vida de todos e afloram de forma positiva no atendimento de quase 5 mil alunos na zona urbana e rural em Aquidauana, que é um dos maiores municípios de MS.