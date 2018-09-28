Escolas de Aquidauana trazem atrações culturais para o fim de semana

Amanhã, 29, sábado, duas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana estarão promovendo atividades culturais para a comunidade.

Na Escola Municipal Erso Gomes, a partir das 8 horas, haverá o lançamento do livro "Somos todos Erso Gomes: nosso espaço com muitas histórias e sonhos", em comemoração ao Jubileu de Pérolas.

Na programação da festa estão: apresentações culturais, recital de poesias e sessão de autógrafos dos alunos.

A outra festividade será no CMEI José Rodolfo Falcão com a 1ª Mostra Cultural, com o tema "Criança Pantaneira". Na mostra haverá exposição dos trabalhos dos alunos e diversas apresentações culturais.