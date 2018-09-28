Seguem abertas as inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio

Educação
São 1.350 vagas em nove opções de cursos gratuitos ofertados pelo IFMS. Interessados devem se inscrever pela internet até 5 de novembro
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até 5 de novembro as inscrições para o Exame de Seleção 2019, processo seletivo de ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio. A oportunidade é para estudantes que queiram cursar, ao mesmo tempo, o ensino médio e um curso técnico.
O edital de abertura do Exame de Seleção 2019 está disponível na Central de Seleção do IFMS. O candidato deve ler o documento atentamente para compreender as regras do processo seletivo e não perder os prazos do cronograma.
São ofertadas 1.350 vagas distribuídas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
Os interessados podem optar entre nove opções gratuitas de cursos técnicos integrados: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.
O requisito é ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. O candidato também deve ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição. Saiba mais sobre os documentos necessários para participar do processo seletivo.
Todas as informações sobre o Exame estão disponíveis na página do processo seletivo.
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS