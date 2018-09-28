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Seguem abertas as inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio

São 1.350 vagas em nove opções de cursos gratuitos ofertados pelo IFMS. Interessados devem se inscrever pela internet até 5 de novembro

Renan Nucci

Publicado em 28/09/2018 às 17:22

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até 5 de novembro as inscrições para o Exame de Seleção 2019, processo seletivo de ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio. A oportunidade é para estudantes que queiram cursar, ao mesmo tempo, o ensino médio e um curso técnico. 

O edital de abertura do Exame de Seleção 2019 está disponível na Central de Seleção do IFMS. O candidato deve ler o documento atentamente para compreender as regras do processo seletivo e não perder os prazos do cronograma.

São ofertadas 1.350 vagas distribuídas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os interessados podem optar entre nove opções gratuitas de cursos técnicos integrados: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

O requisito é ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. O candidato também deve ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição. Saiba mais sobre os documentos necessários para participar do processo seletivo.

Todas as informações sobre o Exame estão disponíveis na página do processo seletivo.

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