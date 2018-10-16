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Semana da Ciência e Tecnologia acontece até 19 de outubro em MS

Neste ano, as atividades se concentram no tema “Ciência para a Redução das Desigualdades”

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/10/2018 às 07:50

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Esta semana será dedicada à Ciência e Tecnologia e em Mato Grosso do Sul serão realizadas atividades em todos os municípios, com um encontro central nos dias 17 e 18 de outubro, em Campo Grande. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) é a responsável pela organização do evento.

Neste ano, as atividades se concentram no tema “Ciência para a Redução das Desigualdades”, com o propósito de criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações das Ciências Sociais e Humanas para a redução das desigualdades no Brasil.

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Além da Semagro, no Estado 12 entidades (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Uems; Universidade Católica Dom Bosco – UCDB; Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em Campo Grande – Sedesc;  Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz; Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul – Fiems; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar; e Sebrae) integram a Comissão Organizadora, que se reuniu nesta semana para o último encontro antes do evento.

Nos dias 17 e 18, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, estudantes e interessados poderão conferir os estandes de 25 escolas públicas e entidades de pesquisa, além de palestras, filmes e apresentações.

O encontro é voltado para pesquisadores, estudantes e interessados e para divulgá-lo entre os jovens, dois mil alunos de escolas públicas e particulares devem participar. A abertura oficial da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia acontecerá no dia 17, a partir das 8h, no Centro de Convenções.

Em 2017, o Estado terminou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no topo do ranking dos estados em número de atividades cadastradas. Foram 1.930 ações realizadas em 59 cidades e 304 entidades parcerias, conforme os números oficiais do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações.

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