Período para solicitação de Passe do Estudante começa na próxima segunda-feira

Acadêmicos de graduação da UFMS podem solicitar o cadastro ou recadastro do Passe do Estudante. A partir da próxima segunda-feira, dia 10, os beneficiários podem atualizar as informações (recadastramento), solicitar o Passe pela primeira vez ou requerer a segunda via do Cartão (cadastramento).

O benefício é destinado aos estudantes que estiverem devidamente matriculados na Instituição e que morem a uma distância igual ou superior a dois quilômetros da unidade. O acadêmico deverá entregar todos os documentos entre os dias 10 a 20 de dezembro, na Divisão de Acolhimento e Vivência Estudantil (Diave), localizada no corredor central, próxima às agências bancárias.

Todos os alunos deverão acessar o site, preencher e imprimir o formulário (o site só estará disponível a partir do dia 10). O acadêmico deve anexar junto ao formulário os seguintes documentos: cópia do CPF (se for menor de idade, anexar a cópia do CPF da mãe ou responsável); Cópia do comprovante de domicílio atualizado ou declaração de residência. Para o recadastro, o aluno deverá entregar o Passe.

Para aqueles que irão realizar o cadastro ou solicitar a segunda via do cartão, além dos documentos acima, deverão anexar: uma foto 3×4 colorida e recente, e o comprovante do pagamento do Passe, retirado em qualquer terminal de transbordo ou estações Peg Fácil.

A data prevista para a entrega do Cartão será a partir do dia 5 de fevereiro e para retirar, o acadêmico deverá ter em mãos o comprovante de matrícula 2019, disponível no Siscad. O horário de atendimento na Diave é das 9h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3345-7277 / 3345-7556.

Beneficio

O acadêmico poderá escolher, no máximo, seis linhas diferentes para o seu itinerário (residência/Universidade e Universidade/residência). Por dia, o aluno terá direito a no máximo duas viagens para o deslocamento.