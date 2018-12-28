Novo Fies prorroga prazo para aditamento de renovação de contratos

A Caixa prorrogou para 31 de janeiro o prazo para realização dos procedimentos de aditamento de renovação dos contratos do Novo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

De acordo com a Caixa, os procedimentos devem ser feitos através do site sifesweb.caixa.gov.br. Do total de estudantes inscritos no Novo Fies no primeiro semestre (44.549), aproximadamente 75% já concluíram o aditamento ou tiveram o processo iniciado pela instituição de Ensino Superior.

Caso haja necessidade de alterações no contrato, como a troca de fiador, o estudante precisa comparecer a uma agência da Caixa.

As principais mudanças do Novo Fies, comparado ao processo anterior, são a forma de pagamento do curso, que passa a ser mensal em emissão de boleto, cobertura em caso de morte do estudante e a ausência de carência para pagamento da amortização do contrato.