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Novo Fies prorroga prazo para aditamento de renovação de contratos

Do total de inscritos no primeiro semestre, aproximadamente 75% já concluíram o aditamento ou tiveram o processo iniciado pela instituição de Ensino Superior

Renan Nucci

Publicado em 28/12/2018 às 14:48

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A Caixa prorrogou para 31 de janeiro o prazo para realização dos procedimentos de aditamento de renovação dos contratos do Novo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

De acordo com a Caixa, os procedimentos devem ser feitos através do site sifesweb.caixa.gov.br. Do total de estudantes inscritos no Novo Fies no primeiro semestre (44.549), aproximadamente 75% já concluíram o aditamento ou tiveram o processo iniciado pela instituição de Ensino Superior.

Caso haja necessidade de alterações no contrato, como a troca de fiador, o estudante precisa comparecer a uma agência da Caixa.

As principais mudanças do Novo Fies, comparado ao processo anterior, são a forma de pagamento do curso, que passa a ser mensal em emissão de boleto, cobertura em caso de morte do estudante e a ausência de carência para pagamento da amortização do contrato.

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