Interessado em disputar vaga de professor temporário na REE tem até o dia 20 para se inscrever

Estarão abertas até o próximo dia 20 as inscrições para o cadastro de candidatos à função docente, em caráter temporário, para exercício na Educação Básica, nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) e programas/projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o ano letivo de 2019.

O edital, com informações e requisitos necessários, foi publicado na edição nº 9.804, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor, onde é disponibilizada a ficha de cadastramento.

De acordo com o edital, o candidato deverá acessar o link para cadastramento de professor e seguir, adequadamente, as instruções que constarão na tela para a efetivação do cadastro. O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59 de 20 de janeiro de 2019.

Os candidatos, segundo a publicação, serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo. A convocação, por sua vez, será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

O edital nº 11/2019, na íntegra, está disponível na página 8 do DOE.