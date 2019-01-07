Lista de designação de alunos da Rede Estadual estará disponível a partir de quarta

A lista de designação das vagas nas escolas da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019 estará disponível a partir da próxima quarta-feira (9.01). A relação inclui todos os estudantes que fizeram a pré-matrícula dentro do prazo e poderá ser consultada no site www.matriculadigital.ms.gov.br.

“Os alunos terão que consultar se foram designados para a primeira, segunda ou terceira opção (que escolheram na pré-matrícula) de escola. Depois começa o prazo para efetivar a matrícula porque pré-matrícula não garante a vaga”, explica a titular da Secretaria de Estado de Educação (SED), Maria Cecilia Amendola da Motta.