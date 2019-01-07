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Lista de designação de alunos da Rede Estadual estará disponível a partir de quarta

Quem perdeu o prazo para a pré-matrícula terá uma nova chance para a inscrição, entre os dias 10 e 16 de janeiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/01/2019 às 10:20

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A lista de designação das vagas nas escolas da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019 estará disponível a partir da próxima quarta-feira (9.01). A relação inclui todos os estudantes que fizeram a pré-matrícula dentro do prazo e poderá ser consultada no site www.matriculadigital.ms.gov.br

“Os alunos terão que consultar se foram designados para a primeira, segunda ou terceira opção (que escolheram na pré-matrícula) de escola. Depois começa o prazo para efetivar a matrícula porque pré-matrícula não garante a vaga”, explica a titular da Secretaria de Estado de Educação (SED), Maria Cecilia Amendola da Motta.

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O prazo para matrícula será entre 10 e 16 de janeiro. Os pais devem comparecer até a unidade escolar designada para assinar o requerimento e efetivar a inscrição. Se não fizerem a matrícula dentro do período estipulado, a vaga será destinada a outro candidato.

Nova chance

Quem perdeu o prazo para a pré-matrícula terá uma nova chance para a inscrição, entre os dias 10 e 16 de janeiro. Para essa segunda chamada, a lista de designação será divulgada no dia 20 e o período das matrículas será entre 21 e 25 de janeiro.

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