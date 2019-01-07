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UFMS encerra nesta segunda as inscrições para 1,5 mil vagas de transferência externa

A seletiva é destinada à transferência de cursos de outras instituições nacionais de ensino superior de graduação;d

Guilherme Henrique

Publicado em 07/01/2019 às 09:20

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A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) encerra nesta segunda-feira (7) as inscrições para o processo seletivo de transferência externa para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019.

Segundo divulgado pela universidade, são ofertadas cerca 1,5 mil vagas para os cursos de graduação da Cidade Universitária e de todos os câmpus da Instituição.

A seletiva é destinada à transferência de cursos de outras instituições nacionais de ensino superior de graduação; ingresso de estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar; e ingresso de portador de diploma de graduação.

Serão oferecidas 513 vagas para Ciências Exatas e da Terra; 61 para Ciências Biológicas; 48 para Engenharias; 65 para Ciências da Saúde; 103 para Ciências Agrárias; 375 para Ciências Humanas; 113 para Ciências Sociais Aplicadas; e 203 para Linguística, Letras e Artes.

A universidade ainda abriu mais 26 vagas, distribuídas em quatro cursos da Cidade Universitária e dos câmpus de Chapadão do Sul e Nova Andradina. A seleção dos candidatos será feita, inicialmente, entre os inscritos na modalidade de ingresso por transferência de cursos afins ao curso de origem de outras instituições.

Caso ainda haja vagas a serem ofertadas, serão convocados os candidatos estrangeiros portadores do visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar. Por fim, as vagas remanescentes serão destinadas aos candidatos inscritos na modalidade de ingresso como portador de diploma de graduação.

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