Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:02

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Projeto de Extensão da UEMS oferece cursinho pré-vestibular gratuito

O cursinho Paralelus começou em 2018

Renan Nucci

Publicado em 09/01/2019 às 17:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um projeto de Extensão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Campo Grande, oferece curso pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda. O projeto é executado por alunos do curso de Medicina, diretamente ligado a reitoria da Universidade.

O cursinho Paralelus começou em 2018 oferecendo aulas de português, matemática, redação, geografia, física, química, biologia e outras com formato preparatório para o vestibular e o Enem. As aulas são realizadas na Unidade da UEMS em Campo Grande, com possibilidade de simulados e reforço aos sábados.

Em 2019, o cursinho abre 40 (quarenta) vagas para ampla concorrência e 8 vagas reservadas para indígenas. O objetivo é oferecer para alunos de baixa renda, com a colaboração de alunos de Medicina, Letras, Geografia e Pedagogia. “Para entrar na Universidades, estudamos muito. Alguns alunos chegam a cursar dois anos de cursinho, então temos muita experiência com técnicas de redação, programação de estudo e muito mais. Esse projeto é uma oportunidade de ajudarmos outros estudantes e devolver a sociedade o que temos recebido, já que estamos numa Universidade Pública”, explica o acadêmico do curso de Medicina Yann Paterlini, criador do cursinho Paralelus.

O coordenador Projeto de Extensão, professor Antônio José Grande explica que a iniciativa do cursinho foi dos alunos de Medicina. “Temos vários alunos na UEMS que possuem condições de passar essas informações para os estudantes do cursinho. Essa será uma oportunidade para alunos de baixa renda, que tem condições de pagar por um cursinho pré-vestibular”, comenta Antônio.

O cursinho Paralelus está com inscrições abertas até dia 15 de fevereiro. As inscrições e informações estão no site do projeto (Clique Aqui).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo