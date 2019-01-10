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Educação

Inscrições para vagas da UFMS ofertadas pelo Sisu começam no dia 22

O cronograma com todas atividades para o Sisu 2019 está no Edital de Seleção, no Portal de Ingresso UFMS

Renan Nucci

Publicado em 10/01/2019 às 17:20

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Os interessados nas 3.646 vagas da UFMS ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terão entre os dias 22 e 25 de janeiro para se inscreverem no site http://sisu.mec.gov.br/. A previsão de divulgação da chamada regular (1ª chamada) é 28 de janeiro e o período de matrículas na Universidade será de 30 de janeiro a 05 de fevereiro.

O cronograma com todas atividades para o Sisu 2019 está no Edital de Seleção, no Portal de Ingresso UFMS.

A seleção será feita com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2018, com previsão de divulgação para 18 de janeiro.

.Alteração nas Listas de Espera

O pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, alerta que neste ano de 2019 há uma alteração nas Listas de Espera em relação aos anos anteriores. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim da chamada regular (1ª chamada) do processo seletivo Sisu 2019, serão preenchidas por meio da utilização prioritária das seguintes Listas de Espera:

Lista de Espera Sisu, disponibilizada pelo MEC, que será referência para a 2ª chamada; e
Lista de Espera da UFMS, disponibilizada pela UFMS, que será referência para a 3ª chamada em diante.

Para constar na Lista de Espera do Sisu de que trata a letra “a”, o candidato deverá, obrigatoriamente, confirmar no Sisu o interesse na vaga, no site http://sisu.mec.gov.br/. Lá estarão descritos os prazos para cada etapa.

Após a chamada regular e a segunda convocação do processo seletivo Sisu 2019, o candidato que não tiver sido convocado até então, e que tenha manifestado interesse na Lista de Espera do Sisu, deverá se inscrever, impreterivelmente, para futuras convocações, na Lista de Espera da UFMS, em endereço eletrônico disponibilizado na página https://ingresso.ufms.br/. Dessa forma, a Lista de Espera da UFMS será para a 3ª convocação em diante.

O candidato que não se inscrever para participar da Lista de Espera da UFMS, de que trata a letra “b”, será considerado formalmente desistente e não será convocado para ocupar a vaga.

Bancas de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração

Os candidatos que forem convocados para matrícula nas vagas para autodeclarados pretos, pardos e pessoas com deficiência, devem se atentar também às datas de realização das Bancas de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração, agendadas para os dois primeiros dias úteis do período de matrículas de cada chamada.

Mais informações

Os cursos da UFMS que serão ofertados pelo Sisu, com os respectivos semestres de ingresso, número de vagas e turno estão no Termo de Adesão ao Sisu, onde estão estabelecidos também os pesos e as notas mínimas de cada prova para as opções de curso.

É de responsabilidade do candidato acompanhar, no Portal do Sisu e no Portal de Ingresso UFMS, todas as informações e eventuais alterações referentes ao processo seletivo do Sisu 2019 e da divulgação do resultado das bancas de verificação da autodeclaração, no caso de autodeclarados pretos, pardos e pessoas com deficiência.

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