Educação de Aquidauana divulga vagas e alerta pais para matricularem os filhos

Chegou janeiro, ano novo e algumas importantes decisões precisam ser tomadas pelos pais, como, por exemplo, a matrícula e a escola para o filho estudar. Em Aquidauana, a prefeitura tem à disposição dos pais e alunos dezenas de centros municipais de educação infantil e escolas municipais distribuídas nos bairros, vilas, aldeias e distritos.

A Rede Municipal de Ensino em Aquidauana tem uma das melhores estruturas de educação da região, sobretudo, após o prefeito Odilon Ribeiro disponibilizar recursos municipais somados a recursos federais para a conclusão de obras de quatro novos CMEIs, ampliando a oferta de vagas na educação infantil às famílias aquidauanenses.

Além disso, na REME todos os profissionais da educação recebem o salário em dia, professores capacitados em suas áreas de atuação, atendem as crianças com carinho e cuidado, é ofertada merenda, uniformes, kits escolares e transporte escolar de qualidade. Os alunos nos CMEIS e escolas municipais também participam de aulas dinâmicas, concursos, projetos educacionais e culturais e oficinas.



ALERTA AOS PAIS

Vale destacar que ainda há muitos pais e/ou responsáveis que não procuraram as escolas e centros de educação infantil para matricular seus filhos. A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana informa aos pais e/ou responsáveis que de acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9394/96) e Plano Nacional de Educação (Lei nº 13005/2014) toda criança e adolescente dos 4 aos 17 anos de idade é obrigatória a efetivação da matrícula na Educação Básica.

As famílias podem procurar os centros municipais de educação infantil (CMEIs) e escolas municipais mais próxima de sua residência para realizar a matrícula da criança e adolescente, principalmente, aqueles que tem filhos na idade de 4 e 5 anos, que a legislação federal exige a obrigatoriedade de a criança estar frequentando a educação básica.

Inclusive, a Prefeitura de Aquidauana, garantindo a comodidade aos pais que moram nas aldeias e distritos, mantém a educação infantil nas escolas municipais das aldeias e distritos, para que as famílias possam matricular as crianças, cumprindo, assim, a legislação federal.



VAGAS DISPONÍVEIS



Confira abaixo os locais em que há uma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana para atender as famílias interessadas em matricular a criança ou adolescente:



DISTRITOS - Escola Municipal Ada Moreira Barros – Distrito de Cipolândia; Escola Municipal Franklin Cassiano – Distrito de Camisão; Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro – Distrito de Piraputanga; Escola Municipal Visconde de Taunay – Distrito de Taunay.

ALDEIAS - Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias – Aldeia Limão Verde; Núcleo Escolar Indígena Córrego Seco - Aldeia Córrego Seco; Escola Municipal Indígena Polo Marcolino Lili – Aldeia Lagoinha; Núcleo Escolar Indígena Paulino Moraes Fonseca - Aldeia Morrinho; Escola Municipal Indígena Polo Feliciano Pio – Aldeia Ipegue; Núcleo Escolar Indígena Colônia Nova – Aldeia Colônia Nova; Escola Municipal Indígena Polo General Rondon – Aldeia Bananal; Núcleo Escolar Imbirussu – Aldeia Imbirussu; e Escola Municipal Indígena Francisco Farias – Aldeia Água Branca.

ZONA URBANA - CMEI Andréa Pace de Oliveira – Bairro Exposição ao lado do Caic; CMEI Bezerra de Menezes – Bairro Alto; CMEI Dona Mafalda – Vila Cidade Nova; CMEI Emília Alves Nogueira – Bairro Nova Aquidauana; CMEI Prof. Enio Cabral – Vila São Pedro, próximo à Escola. Estadual Dóris Mendes Trindade; CMEI Prof. José Rodolfo Falcão – Bairro Nova Aquidauana; CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio – Vila Pinheiro; CMEI Leonor Garcia – Bairro Santa Terezinha; CMEI Valdir Carthcart Ferreira – Vila Trindade; CMA Rotary Club – Bairro Guanandy; e Escola Municipal Marisa Scaff – Jardim São Francisco.

