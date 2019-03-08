Prefeitura de Aquidauana tem resultados positivos na gestão da alimentação escolar

Começou o ano letivo de 2019 para toda a Rede Municipal e já nas primeiras semanas de aulas, a Prefeitura de Aquidauana tem computado resultados positivos na gestão da alimentação escolar.

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a atual Administração Municipal, tem sido priorizada a alimentação escolar como incentivo para geração de renda aos pequenos produtores da agricultura familiar e como forma de levar alimentos mais saudáveis para os pratos dos alunos.

“A agricultura familiar é muito boa e parceira dessa administração. Graças a gestão que é feita na alimentação escolar e com a parceria da agricultura familiar, recebemos semanalmente frutas, leite e verduras sempre fresquinhas e de ótima qualidade”, confirmou a nutricionista da SEMED, Úrsula Coelho.

A Prefeitura de Aquidauana, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro e da vice-prefeita Selma Suleiman, tem investido quase o total de 100% em cima do repasse do Governo Federal. Ou seja, em valores, o Governo Federal repassa somente R$ 528 mil para a prefeitura bancar a merenda escolar de 5.034 alunos, mas o valor é insuficiente e o município investe mais de R$ 440 mil reais de recurso próprio, garantindo 9.200 refeições servidas diariamente nas escolas e CMEIs municipais.

Conforme destaca o prefeito Odilon, o investimento na merenda é uma das prioridades de sua gestão. “Elencamos várias prioridades ao assumir o governo municipal. Garantir merenda de qualidade e todos os dias para os alunos é uma delas. Nos desdobramos para conseguir viabilizar os recursos para merenda, é uma soma de esforços pela boa alimentação dos nossos alunos, pois criança bem alimentada rende melhor na sala de aula”, completou o prefeito.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) determina que os municípios destinem pelo menos 30% dos recursos à merenda escolar para a compra de produtos da agricultura familiar, com prioridade para os produzidos em assentamentos da reforma agrária e pelas comunidades indígenas e quilombolas.

Em Aquidauana, na atual Administração Municipal essa determinação é cumprida à risca e por vezes, a prefeitura fomenta em até mais de 30%, comprando mais que esse percentual, gerando mais renda para agricultura familiar de pequenos produtores de Aquidauana e Anastácio que fornecem para a merenda. "O recurso da merenda escolar ajuda a movimentar a economia local no campo e tem sido o sustento para muitos pequenos produtores da agricultura familiar", afirmou o prefeito Odilon.

Nos Centros Municipais de Educação (CMEIs), são oferecidas quatro refeições diariamente e para as escolas de ensino fundamental, uma refeição por dia. Nas refeições semanais, as frutas são ofertadas três vezes na semana para todos os alunos da rede municipal, garantindo que eles tenham acesso à alimentação variada e saudável.

Outro investimento feito pela atual Administração Municipal para fortalecer a gestão da alimentação escolar, foi a aquisição com recurso próprio do município, de um caminhão 0km para transportar os alimentos da merenda da cidade para as escolas da zona rural, garantindo mais eficiência e rapidez.

“O prefeito Odilon Ribeiro é muito presente nas escolas. Em suas visitas nas unidades escolares, ele está sempre verificando a quantidade e qualidade da alimentação, sempre nos pede para que façamos o melhor pelos nossos alunos e, recentemente, nos entregou um caminhão para o transporte da alimentação escolar. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar também é bem atuante e presente na gestão. Isso tudo nos ajuda a termos forças para alavancar os serviços prestados”, explicou Úrsula.

