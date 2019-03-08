Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:13

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Prefeitura de Aquidauana tem resultados positivos na gestão da alimentação escolar

Renan Nucci

Publicado em 08/03/2019 às 15:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Começou o ano letivo de 2019 para toda a Rede Municipal e já nas primeiras semanas de aulas, a Prefeitura de Aquidauana tem computado resultados positivos na gestão da alimentação escolar.
Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a atual Administração Municipal, tem sido priorizada a alimentação escolar como incentivo para geração de renda aos pequenos produtores da agricultura familiar e como forma de levar alimentos mais saudáveis para os pratos dos alunos.

“A agricultura familiar é muito boa e parceira dessa administração. Graças a gestão que é feita na alimentação escolar e com a parceria da agricultura familiar, recebemos semanalmente frutas, leite e verduras sempre fresquinhas e de ótima qualidade”, confirmou a nutricionista da SEMED, Úrsula Coelho.

A Prefeitura de Aquidauana, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro e da vice-prefeita Selma Suleiman, tem investido quase o total de 100% em cima do repasse do Governo Federal. Ou seja, em valores, o Governo Federal repassa somente R$ 528 mil para a prefeitura bancar a merenda escolar de 5.034 alunos, mas o valor é insuficiente e o município investe mais de R$ 440 mil reais de recurso próprio, garantindo 9.200 refeições servidas diariamente nas escolas e CMEIs municipais.

Conforme destaca o prefeito Odilon, o investimento na merenda é uma das prioridades de sua gestão. “Elencamos várias prioridades ao assumir o governo municipal. Garantir merenda de qualidade e todos os dias para os alunos é uma delas. Nos desdobramos para conseguir viabilizar os recursos para merenda, é uma soma de esforços pela boa alimentação dos nossos alunos, pois criança bem alimentada rende melhor na sala de aula”, completou o prefeito.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) determina que os municípios destinem pelo menos 30% dos recursos à merenda escolar para a compra de produtos da agricultura familiar, com prioridade para os produzidos em assentamentos da reforma agrária e pelas comunidades indígenas e quilombolas.
Em Aquidauana, na atual Administração Municipal essa determinação é cumprida à risca e por vezes, a prefeitura fomenta em até mais de 30%, comprando mais que esse percentual, gerando mais renda para agricultura familiar de pequenos produtores de Aquidauana e Anastácio que fornecem para a merenda. "O recurso da merenda escolar ajuda a movimentar a economia local no campo e tem sido o sustento para muitos pequenos produtores da agricultura familiar", afirmou o prefeito Odilon.

Nos Centros Municipais de Educação (CMEIs), são oferecidas quatro refeições diariamente e para as escolas de ensino fundamental, uma refeição por dia. Nas refeições semanais, as frutas são ofertadas três vezes na semana para todos os alunos da rede municipal, garantindo que eles tenham acesso à alimentação variada e saudável.

Outro investimento feito pela atual Administração Municipal para fortalecer a gestão da alimentação escolar, foi a aquisição com recurso próprio do município, de um caminhão 0km para transportar os alimentos da merenda da cidade para as escolas da zona rural, garantindo mais eficiência e rapidez.

“O prefeito Odilon Ribeiro é muito presente nas escolas. Em suas visitas nas unidades escolares, ele está sempre verificando a quantidade e qualidade da alimentação, sempre nos pede para que façamos o melhor pelos nossos alunos e, recentemente, nos entregou um caminhão para o transporte da alimentação escolar. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar também é bem atuante e presente na gestão. Isso tudo nos ajuda a termos forças para alavancar os serviços prestados”, explicou Úrsula.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo