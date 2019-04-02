Em Aquidauana, disciplina de Artes leva alunos ao Museu de Arte Sacra

Estudantes do 8º e 9º ano das escolas Antonio dos Santos Ribeiro (Piraputanga) e Franklin Cassiano (Camisão) visitaram nesta terça-feira, 02 de abril, o Museu de Arte Sacra Lourdes Fragelli, onde foram recepcionados por Fernando Pace, um dos idealizadores do local.

Os alunos também visitaram a igreja Matriz acompanhados do arquiteto e escritor Paulo Corrêa, onde tiveram uma aula sobre a arquitetura da igreja e seu valor como patrimônio artístico.

O projeto é do professor Leandro Melo, que leciona a disciplina de Artes e ao saber da inauguração do museu no ultimo mês de fevereiro viu a oportunidade de levar seus alunos para uma aula diferente do dia a dia. " Esse projeto é ousado, programado em 03 etapas,sendo a primeira conhecer as artes clássicas aqui em Aquidauana, depois ir a Campo Grande conhecer o Museu de Arte Contemporânea, e por fim visitar Ouro Preto e Inhotim, onde está localizado o único museu a céu aberto do mundo" explica o professor.

"Estamos trabalhando com a integração das disciplinas de Artes e Língua Portuguesa, com a ideia de que estes alunos ampliem seu horizonte e com essa visão entendam a importância de preservar a arte e a escrita, fazendo com que esse conceito ultrapasse os muros da escola e chegue até suas casas" pontua.