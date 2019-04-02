Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:16

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Em Aquidauana, disciplina de Artes leva alunos ao Museu de Arte Sacra

Thailla Torres

Publicado em 02/04/2019 às 17:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estudantes do 8º e 9º ano das escolas Antonio dos Santos Ribeiro (Piraputanga) e Franklin Cassiano (Camisão) visitaram nesta terça-feira, 02 de abril, o Museu de Arte Sacra Lourdes Fragelli, onde foram recepcionados por Fernando Pace, um dos idealizadores do local.

Os alunos também visitaram a igreja Matriz acompanhados do arquiteto e escritor Paulo Corrêa, onde tiveram uma aula sobre a arquitetura da igreja e seu valor como patrimônio artístico.

O projeto é do professor Leandro Melo, que leciona a disciplina de Artes e ao saber da inauguração do museu no ultimo mês de fevereiro viu a oportunidade de levar seus alunos para uma aula diferente do dia a dia. " Esse projeto é ousado, programado em 03 etapas,sendo a primeira conhecer as artes clássicas aqui em Aquidauana, depois ir a Campo Grande conhecer o Museu de Arte Contemporânea, e por fim visitar Ouro Preto e Inhotim, onde está localizado o único museu a céu aberto do mundo" explica o professor.

"Estamos trabalhando com a integração das disciplinas de Artes e Língua Portuguesa, com a ideia de que estes alunos ampliem seu horizonte e com essa visão entendam a importância de preservar a arte e a escrita, fazendo com que esse conceito ultrapasse os muros da escola e chegue até suas casas" pontua.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo