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Educação

Uems abre amanhã prazo de inscrição para 251 vagas a portadores de diploma

De acordo com o edital, serão oferecidas 251 vagas nos 25 cursos distribuídos nos 13 campus da universidade

Thailla Torres

Publicado em 14/04/2019 às 07:30

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Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) vai ofertar 251 vagas para portadores de diploma de curso superior que tenham interesse em obter uma nova graduação. As inscrições poderão ser feitas a partir de amanhã, segunda-feira (15).

De acordo com o edital, serão oferecidas 251 vagas nos 25 cursos distribuídos nos 13 campus da universidade. Os pedidos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por procuração simples, nas Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, entre os dias 15 e 17 de abril de 2019. As vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior são exclusivamente no ano letivo de 2019.

Se o número de vagas ofertadas for menor que a quantidade de candidatos será feita uma etapa eliminatória que consiste em uma prova de admissão, elaborada pela coordenação do curso. Os candidatos que obtiverem na prova de admissão nota igual ou superior a 6,0 (seis) serão considerados aprovados.

Também será feita uma análise do aproveitamento das disciplinas, avaliando as matérias cursadas na graduação anterior. Se o número de inscritos for igual ou menor que o número das vagas não será feita essa etapa eliminatória.

Depois do processo de avaliação e da análise do aproveitamento de estudos, a Coordenadoria de cada Curso publicará a classificação dos candidatos em um edital interno.

Outras informações podem ser adquiridas por meio do edital.

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