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Educação

Prêmio Professores do Brasil recebe inscrições para as experiências de sucesso nas escolas

Thailla Torres

Publicado em 16/04/2019 às 18:21

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Estão abertas as inscrições para o 12º Prêmio Professores do Brasil. O anúncio foi feito durante solenidade realizada no Ministério da Educação nesta segunda-feira, 15, em Brasília. Podem participar professores da educação básica da rede pública de todo o país. A premiação nacional será em novembro e os interessados podem se inscrever até o dia 31 de maio pela internet.

O prêmio é uma iniciativa do MEC e instituições parceiras, e tem o objetivo de reconhecer, divulgar e destacar o trabalho de professores das mais de 140 mil escolas públicas de todo o país, que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula. Além disso, procura dar visibilidade às boas experiências pedagógicas conduzidas pelos professores, oferecer uma reflexão sobre a prática pedagógica e orientar a sistematização de experiências educacionais.

O prêmio também procura estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para se inscrever, os professores devem enviar um relato da prática pedagógica desenvolvida com seus alunos.

O Prêmio Professores do Brasil é dividido em três etapas: estadual, regional e nacional. Os participantes vão concorrer nas categorias creche e educação infantil; pré-escola e educação infantil; ciclo de alfabetização primeiro, segundo e terceiro anos; anos iniciais do ensino fundamental; quarto e quinto anos; anos finais do ensino fundamental; sexto ao nono ano, e ensino médio. A expectativa é receber aproximadamente 4,6 mil inscrições.

Vencedores – Serão seis premiados na etapa nacional – um de cada categoria. Cada um receberá, além dos R$ 5 mil da premiação regional e uma medalha, mais R$ 8 mil e troféu. Para os 6 premiados regionais do ensino médio, uma viagem. Na etapa estadual serão 486 agraciados com certificados e medalhas.

Além das categorias gerais, os professores podem concorrer em uma das cinco temáticas especiais: esporte como estratégia de aprendizagem; uso de tecnologias de informação e comunicação no processo de inovação educacional; boas práticas no uso de linguagens de mídia para as diferentes áreas do conhecimento no ensino fundamental e médio; práticas inovadoras de educação científica, e educação empreendedora. A premiação para as temáticas especiais inclui R$ 5 mil para os professores vencedores, viagens e participação na programação da TV Escola.

A novidade este ano é que os professores vencedores da edição anterior não poderão participar. O objetivo é permitir que eles dedicassem aos estudos durante a viagem de premiação, além de dar a oportunidade para outros professores.

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