Projeto de extensão do HU-UFGD está com vagas para estudantes de Farmácia

Iniciativa conjunta do Setor de Farmácia Hospitalar e da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), em parceria com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, o projeto de extensão “Práticas Terapêuticas na Farmácia Hospitalar” está com inscrições abertas para selecionar oito alunos do curso de Farmácia para atuarem em atividades voluntárias.

O objetivo do projeto é possibilitar que os estudantes se integrem à equipe de saúde, vivenciem a rotina da instituição e conheçam as diversas nuances de atuação da farmácia hospitalar. Também, a ação visa fortalecer a formação e o conhecimento técnico dos acadêmicos, bem como despertá-los para a implementação de serviços farmacêuticos no âmbito hospitalar em seus futuros campos de prática.

As oportunidades destinam-se a acadêmicos regularmente matriculados na graduação de Farmácia e que tenham disponibilidade de até 20 horas semanais para dedicarem-se às atividades do projeto no HU-UFGD. Eventualmente, os extensionistas também participarão de ações em sábados, domingos e feriados.

Os interessados devem efetuar a inscrição até 22 de abril, por meio de formulário eletrônico. A divulgação do resultado da seleção está prevista para a semana de 23 a 25 de abril. O edital de abertura e os próximos documentos do processo seletivo ficarão disponíveis no site.

Os acadêmicos selecionados receberão certificação de 360 horas por ciclo de aprendizagem, desde que cumpram 75% da carga horária total.

Mais informações devem ser obtidas no Edital de Abertura. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3410-3163, com Laura Bernal.