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Educação

Escola Judiciária Eleitoral de MS abre concurso de científicos para acadêmicos

O concurso visa a conscientização sobre cidadania, importância do voto e a participação dos cidadãos na vida política de nosso país

Thailla Torres

Publicado em 30/04/2019 às 16:00

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A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul  publicou, nesta segunda-feira (29), no Diário da Justiça Eleitoral, o edital de abertura do 1º Concurso de Redação de Artigos Científicos da EJE/MS.

O concurso, que é direcionado aos universitários do município de Campo Grande, visa a conscientização sobre cidadania, importância do voto e a participação dos cidadãos na vida política de nosso país, bem como fortalecer o relacionamento do TRE-MS com a sociedade, além de incentivar os estudos, a pesquisa e o debate sobre as temáticas abordadas em palestras promovidas pela EJE nas universidades.

As inscrições abrem no dia 02 de maio e vão até 02 de julho. Poderão participar estudantes universitários, devidamente matriculados em instituições de ensino superior.

O autor poderá escolher um dos seguintes temas para discorrer:

a)    Conceito de Cidadania no âmbito Partidário e Eleitoral;

b)    Voto consciente e responsável e seus reflexos na vida do cidadão;

c)    Compra de votos;

d)    Fake News e o processo eleitoral;

e)    Cotas de gênero no processo eleitoral

Os artigos devem ser enviados para o e-mail eje.artigo@tre-ms.jus.br, junto com documentos pessoais (cópia do RG e CPF), telefone e comprovante de matrícula.

A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 02 de agosto. Os cinco melhores, artigos serão publicados na Revista Jurídica da EJE-MS.

Mais informações, como regras específicas e critérios de avaliação, podem ser acessadas no Diário da Justiça Eleitoral (DJE) de segunda-feira, 29 de abril, a partir da página 02. Acesse clicando no link.

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