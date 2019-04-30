Escola Judiciária Eleitoral de MS abre concurso de científicos para acadêmicos

Educação
O concurso visa a conscientização sobre cidadania, importância do voto e a participação dos cidadãos na vida política de nosso país
A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul publicou, nesta segunda-feira (29), no Diário da Justiça Eleitoral, o edital de abertura do 1º Concurso de Redação de Artigos Científicos da EJE/MS.
O concurso, que é direcionado aos universitários do município de Campo Grande, visa a conscientização sobre cidadania, importância do voto e a participação dos cidadãos na vida política de nosso país, bem como fortalecer o relacionamento do TRE-MS com a sociedade, além de incentivar os estudos, a pesquisa e o debate sobre as temáticas abordadas em palestras promovidas pela EJE nas universidades.
As inscrições abrem no dia 02 de maio e vão até 02 de julho. Poderão participar estudantes universitários, devidamente matriculados em instituições de ensino superior.
O autor poderá escolher um dos seguintes temas para discorrer:
a) Conceito de Cidadania no âmbito Partidário e Eleitoral;
b) Voto consciente e responsável e seus reflexos na vida do cidadão;
c) Compra de votos;
d) Fake News e o processo eleitoral;
e) Cotas de gênero no processo eleitoral
Os artigos devem ser enviados para o e-mail eje.artigo@tre-ms.jus.br, junto com documentos pessoais (cópia do RG e CPF), telefone e comprovante de matrícula.
A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 02 de agosto. Os cinco melhores, artigos serão publicados na Revista Jurídica da EJE-MS.
Mais informações, como regras específicas e critérios de avaliação, podem ser acessadas no Diário da Justiça Eleitoral (DJE) de segunda-feira, 29 de abril, a partir da página 02. Acesse clicando no link.
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