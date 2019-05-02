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Cursos nas áreas de beleza, comunicação e gastronomia são opções no Senac de Aquidauana

São diversas áreas para quem deseja se qualificar e se diferenciar no mercado

Thailla Torres

Publicado em 02/05/2019 às 14:05

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O Senac de Aquidauana está com inscrições abertas para cursos em diversas áreas para quem deseja se qualificar e se diferenciar no mercado. Na área da beleza são oferecidos três cursos, a primeira opção é o Design de Sobrancelha, com início dia 06 de maio.

O curso proporciona aos alunos o aprendizado correto da modelagem de sobrancelha, através da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente. O curso será realizado no período noturno, das 18h15 às 21h, com aulas de segunda a sexta.

No curso de Automaquiagem será oferecido desde o básico da maquiagem à dicas mais elaboradas: uma pele perfeita com aspecto natural, a aplicação correta de cada produto, os pincéis e seus efeitos específicos e muitos outros truques. A turma tem início dia 07 de maio e as aulas serão realizadas também no período noturno, com aulas de terça a sexta.

Ainda na área de beleza tem o curso Extensão de Cílios: Volume Russo, com início dia 20 de maio, que ensina técnicas de montagens de fans e aplicação desta técnica que aumenta o volume dos cílios. As aulas serão realizadas no período vespertino, com aulas às segundas, quartas e sextas.

Também há cursos nas áreas de comunicação e gastronomia. No curso de

Oratória – A Arte da Comunicação, o aluno vai aprender técnicas para vencer o medo de falar em público, proporcionando o desenvolvimento de competências para que atinja um alcance de comunicação assertiva, considerando a organização, domínio dos equipamentos de suporte ao discurso, perfil do público e o autocontrole, como elementos fundamentais. As aulas serão no período noturno, de segunda a sexta e tem início dia 27 de maio.

No curso de Pizzas, também com início dia 27 de maio, o participante vai aprender o preparo de massas e molhos, recheios de pizzas salgadas e doces, utilizando sempre as boas práticas de higiene na manipulação de alimentos. A turma será no período vespertino, das 13h às 17h15, de segunda a sexta.

Outras informações no site: www.ms.senac.br/aquidauana ou pelo telefone (67) 3241-3920.

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