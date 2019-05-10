STJ nega pedido para suspender corte de verba a instituições federais

A cantora e compositora Beth Carvalho, de 72 anos, morreu nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, desde o início do ano. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou pedido de liminar apresentado por entidades estudantis que pretendiam suspender o contingenciamento de verbas destinadas às universidades federais. O mandado de segurança foi impetrado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

O anúncio do corte foi feito pelo secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Junior. Essa redução prevê corte de R$ 30 bilhões previstos pelo governo federal. O ministro de Educação, Abraham Weintraub, disse que seria contingenciamento e que a verba pode ser recomposta, dependendo das situação econômica do País.

Em Mato Grosso do Sul, o contingenciamento atinge R$ 59 milhões em verbas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).