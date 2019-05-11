IFMS recebe inscrições de cursos técnicos até o dia 21 de maio; Há vagas para Aquidauana

Seguem abertas as inscrições para a seleção de 560 candidatos para os cursos técnicos a distância em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do SuL).

A oferta é para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã. Para concorrer é necessário ter ensino médio completo. As inscrições vão até dia 21 de maio. O interessado deve acessar a Página do Candidato e garantir a inscrição.

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

As normas do processo seletivo estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção. A divulgação das inscrições homologadas será feita no dia 31 de maio. O início das aulas está previsto para 28 de junho.

O sorteio será realizado no dia 7 de junho, na Reitoria do Instituto, em Campo Grande. Já o resultado será divulgado no dia 10 do mesmo mês. Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) ou dois anos (Administração e Edificações). As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semanais, conforme disponibilidade dos campi ou polos.