Servidores da área de Administração e Finanças podem se inscrever para capacitação; prazo encerra no dia 25

Estão abertas as inscrições para capacitação específica voltada a agentes penitenciários da área de Administração e Finanças. O curso será desenvolvido inicialmente pela modalidade à distância (EAD), com a realização de quatro cursos à escolha do servidor.

Após a conclusão, poderão se inscrever para as disciplinas presenciais, que acontecerão na sede da Espen ou em polos designados. Ou seja, é necessário se inscrever primeiramente nos cursos a distância e apenas após estas modalidades serem concluídas a Espen abrirá inscrição para a etapa presencial. É obrigatória a participação em pelo menos quatro cursos a distância para ter direito a se inscrever na etapa presencial, posteriormente.

Ao todo, nove cursos à distância estão sendo ofertados, com carga horária de 20 horas cada, sendo eles: Liderança e Gestão de Pessoas; Atendimento ao Público; Benefícios Previdenciários; Gestão de Convênios na Administração Pública; Elaboração e Gerenciamento de Projetos; Gestão de Patrimônio Imobiliário; Pregão Presencial e Eletrônico; Contratos e Registros de Preços; Licitação.

Os interessados poderão optar, entre os cursos ofertados, desde que a somatória de carga horária seja de 80 horas/aula, ou seja, terão de concluir quatro cursos entre abril e agosto. As inscrições encerram no dia 25 de maio e devem ser realizadas diretamente na plataforma da Escolagov pelo site (clique aqui).

Assim que realizar as inscrições, o servidor já pode iniciar os cursos escolhidos. Para o módulo presencial, a Espen informa que será lançado um edital informando as datas das aulas, que estão previstas para início em setembro.

Os servidores que concluírem o módulo presencial e os quatro módulos à distância, receberão o Certificado de Capacitação expedido pela Espen, em conjunto com a Escolagov, totalizando 88 horas/aula. Para a certificação será considerada a participação, aprovação e conclusão em todas as disciplinas ofertadas.

Para mais informações entrem em contato pelo telefone (67) 3901-1049.