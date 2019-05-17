UEMS abre inscrições para vagas destinadas a portadores de diploma

Educação
São 264 vagas disponíveis em 32 cursos oferecidos em 12 Unidades da UEMS
As inscrições para as vagas disponíveis nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso o Sul (UEMS) para portadores de diploma começam nesta segunda (20) e vão até a sexta-feira (24).
De acordo com o Edital divulgado pela Diretoria de Registro Acadêmico (DRA), são 264 vagas disponíveis em 32 cursos oferecidos em 12 Unidades da UEMS para o ingresso de portadores de diploma. Confira AQUI o Edital.
As inscrições devem ser feitas e protocoladas, pessoalmente ou por procuração simples, nas Secretarias Acadêmicas dos cursos onde as respectivas vagas estão sendo oferecidas.
O ingresso de portador de diploma consiste no ingresso de alunos diplomados em curso superior para cursar novo curso e obter novo diploma de graduação, desde que haja vaga no curso pretendido e preenchidos os requisitos deste edital.
Ainda segundo o Edital, as vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior exclusivamente no ano letivo de 2019.
Confira as vagas disponíveis para portadores de diploma:
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