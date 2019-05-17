UEMS abre inscrições para vagas destinadas a portadores de diploma

As inscrições para as vagas disponíveis nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso o Sul (UEMS) para portadores de diploma começam nesta segunda (20) e vão até a sexta-feira (24).

De acordo com o Edital divulgado pela Diretoria de Registro Acadêmico (DRA), são 264 vagas disponíveis em 32 cursos oferecidos em 12 Unidades da UEMS para o ingresso de portadores de diploma. Confira AQUI o Edital.

As inscrições devem ser feitas e protocoladas, pessoalmente ou por procuração simples, nas Secretarias Acadêmicas dos cursos onde as respectivas vagas estão sendo oferecidas.

O ingresso de portador de diploma consiste no ingresso de alunos diplomados em curso superior para cursar novo curso e obter novo diploma de graduação, desde que haja vaga no curso pretendido e preenchidos os requisitos deste edital.

Ainda segundo o Edital, as vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior exclusivamente no ano letivo de 2019.

Confira as vagas disponíveis para portadores de diploma: