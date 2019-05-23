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Pesquisadores participam da Articulação de Políticas Públicas de Educação Ambiental

Renan Nucci

Publicado em 23/05/2019 às 11:00

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A Prefeitura de Aquidauana possuiu em seu quadro de servidores, vários profissionais que se dedicam ao estudo e à pesquisa cientifica em cursos de especialização, pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado, em diversas linhas de pesquisa.

Nessa semana, a Prefeitura de Aquidauana esteve bem representada no encontro do ANPPEA - Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, realizado envolvendo profissionais da região Centro Oeste, nos dias 21, 22 e 23 maio, no Museu das Culturas Dom Bosco, em Campo Grande.

De Aquidauana, participam do ANPPEA, Ma. Ana Fábia Damasceno Silva Brunet, servidora da Secretaria Municipal de Educação e doutoranda do Programa de Pós-graduação do Ensino de Ciências/UFMS; Dr. Fernando Ibanez Martins, biólogo e servidor da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente. No evento estão reunidos dezenas de outros profissionais que atuam na formulação e execução de políticas públicas de educação ambiental na sociedade civil, nas prefeituras e nos governos das quatro unidades federativas que compõem a região Centro Oeste – o Distrito Federal e os estados de Goiás, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

O evento tem como objetivo a formação de formadores em monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental de transição para sociedades sustentáveis e, também, versa sobre os 27 indicadores e 8 dimensões de avaliação e monitoramento de Políticas Públicas de Educação Ambiental, construídos pelo ANPPEA.

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