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Educação

Inscrições para estágio no HU-UFGD encerram na segunda-feira

Podem se inscrever acadêmicos de diversas áreas; provas serão aplicadas no dia 6 de junho

Thailla Torres

Publicado em 25/05/2019 às 11:00

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Termina na próxima segunda-feira o período de inscrições para a Seleção Pública de Vagas de Estágio no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), visando formação de cadastro de reserva, para candidatos de diversos cursos de graduação.

Para participar da seleção, o acadêmico deve estar devidamente matriculado em instituição de ensino superior e apresentar frequência ativa no curso de graduação ao qual estiver vinculado. A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, pelas quais o estagiário receberá uma bolsa mensal de R$ 364, mais auxílio transporte no valor de R$ 132.

Todas as publicações e informações referentes à seleção estão publicadas neste link, que será atualizado a cada nova etapa. É importante que o candidato, antes de preencher a ficha de inscrição disponível na página acima, leia todo o edital de abertura e seus anexos.

Inscrições -  Após completa e assinada, a ficha de inscrição deve ser entregue na Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFGD, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 10h30 ou das 13h30 às 16h30. Junto da ficha, devem constar cópias do RG e do atestado de matrícula do semestre vigente ou documento que comprove vínculo com a instituição de ensino superior e o curso de graduação. É assegurado o direito de inscrição à pessoa portadora de necessidade especial.

Provas -  Aos candidatos inscritos será aplicada prova escrita, de caráter eliminatório e obrigatório, a ser realizada no dia 6 de junho. Para cada curso de graduação, foi estabelecido um conteúdo programático, de acordo com o anexo III do edital de abertura.

Depois da homologação e divulgação do resultado das provas, serão convocados para o início das atividades de estágio os candidatos classificados, obedecendo-se: à ordem de classificação; à oferta de vagas de estágios disponíveis e à disponibilidade do candidato selecionado/credenciado para estagiar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-3154. O HU-UFGD fica localizado na rua Ivo Alves da Rocha, 558, bairro Altos do Indaiá.?

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