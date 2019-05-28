Creche de Corumbá abre matrículas na segunda-feira para crianças de 0 a 5 anos

A creche Miriam Mendes, em Corumbá, está pronta e, a partir da próxima segunda-feira, 3 de junho, estará com matrículas abertas para crianças de 0 a 5 anos.

A creche vai disponibilizar 250 vagas. Para fazer a matrícula será necessário apresentar os documentos da criança e dos pais. Identidade, certidão de nascimento e comprovante de residência são primordiais.

A prefeitura ainda não divulgou o local da matrícula.