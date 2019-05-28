Creche de Corumbá abre matrículas na segunda-feira para crianças de 0 a 5 anos

Corumbá
A creche Miriam Mendes, em Corumbá, está pronta e, a partir da próxima segunda-feira, 3 de junho, estará com matrículas abertas para crianças de 0 a 5 anos.
A creche vai disponibilizar 250 vagas. Para fazer a matrícula será necessário apresentar os documentos da criança e dos pais. Identidade, certidão de nascimento e comprovante de residência são primordiais.
A prefeitura ainda não divulgou o local da matrícula.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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