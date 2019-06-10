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Sisu divulga resultados nesta segunda-feira e matrículas ocorrem do dia 12 a 17 de junho

As inscrições foram encerradas na última sexta-feira (7), com mais de 575 mil candidatos

Thailla Torres

Publicado em 10/06/2019 às 15:00

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Os estudantes devem ficar atentos, o resultado do Sistema de Seleção Unificada 2019 deve ser divulgado hoje, às 15h), e vai ficar disponível na página da internet do processo seletivo. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) no Twitter, na manhã de hoje. Aprovados no SiSU 2019.2 devem realizar a matrícula entre os dias 12 e 17 de junho, de acordo com o cronograma específico divulgado pela Instituição de Ensino Superior (IES).

Nesta edição do segundo semestre foram 59 mil vagas ofertadas. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira (7), com mais de 575 mil candidatos, de acordo com MEC. Três estados representavam 37% dos inscritos até o último dia de inscrição: Rio de Janeiro (74.730 pessoas); Minas Gerais (68.133) e Bahia (52.048).

Nota de corte do SiSU 2019  - O MEC também divulgou dados sobre as maiores notas de corte do SiSU 2019.2. O curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), ofertado em Volta Redonda, foi o mais disputado: 836,10 pontos na Ampla Concorrência e 825,41 pontos para os que concorrem por meio da Lei de Cotas.

Em seguida, aparecem os cursos Produção Sucroalcoleira (822,64), ofertado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Medicina (819,51), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Medicina (810,54), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Todas as notas foram registradas na modalidade Ampla Concorrência.

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