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Eleições 2018

Fetems confirma: Reinaldo Azambuja paga o melhor salário de professor do Brasil

Rhobson ADM

Publicado em 20/10/2018 às 07:52

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Mato Grosso do Sul paga o melhor salário de professores de rede pública do Brasil. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, dia 17, pelo presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação, Fetems, Jaime Teixeira. Conforme o governador Reinaldo Azambuja sempre afirmou em seus discursos, o piso no Estado é de R$ 5.553 para os docentes, em início de carreira, que trabalham 40 horas semanais. Mais que o dobro do piso nacional.

Jaime Teixeira explicou o cálculo da carga horária e contou como Reinaldo Azambuja conseguiu os melhores salários.

O presidente da Fetems classificou a remuneração como vitória para categoria e ressaltou a diferença da política aplicada pela atual gestão, visando não prejudicar os profissionais no futuro.

O candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja se reuniu com a diretoria da Fetems para reafirmar seu comprometimento com a educação pública de MS. Durante entrevista, ele ressaltou a atenção ao salário dos professores, fato que considerou crucial.

Na reunião, Reinaldo também assinou uma carta compromisso com a classe e destacou o diálogo construído em três anos e dez meses de gestão.

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