Adriano encara 1,2 mil km de Fusca para curtir “Encontro de Relíquias de Aquidauana”

Para botar o Fusca Azul, ano 1973, na estrada e participar da 5ª edição do “Encontro de Relíquias de Aquidauana”, que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de junho, o consultor técnico Adriano Pires, de 46 anos, vai enfrentar uma viagem de 17 horas e percorrer quase 1,2 mil quilômetros de Curitiba até Aquidauana, nesta semana.

Quando soube da realização de mais uma edição do evento, há nove meses, Adriano não pensou duas vezes. Foi em um busca um veículo a altura, para prestigiar um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso do Sul.

A preparação começou com o desejo de adquirir mais um carro antigo. Adriano sempre foi um apaixonado por relíquias, inspirado no pai, seu José Pires, morador de Aquidauana. “Meu pai sempre teve carros antigos e é uma pessoa apaixonada por relíquias. Cresci com isso e tive diversos carros antigos, mas, recentemente, me dei conta que nas últimas edições do Encontro de Relíquias eu só compareci com carros mais novos, foi então que decidi ter um carro a altura para este evento”, explica Adriano.

Pai de Adriano, seu José Pires, morador de Aquidauana e colecionador de veículos antigos e um dos maiores apoiadores e incentivadores do evento. (Foto: Arquivo Pessoal)

O encontro com o Fusca virou amor à primeira vista. Batizado Herby, o carro com duas tonalidades de azul se destaca pela beleza e significado à vida de Adriano. “Ele é do mesmo ano em que eu nasci. Isso me fez ter ainda mais interesse e adquiri-lo. Quero levar um pouquinho da ferrugem na vida e vai ser muito satisfatório realizar essa viagem com ele”.

A dúvida mais comum, no entanto, é com relação à capacidade do “possante”. Por isso, Adriano não poupa esforço para deixar Herby preparada para enfrentar qualquer desafio na estrada. “Desde que eu o adquiri, já fiz toda a mecânica dele, era necessário fazer toda uma preventiva para sair e retornar bem”.

Com conforto e segurança garantidos, Adriano admite estar ansioso para o evento. “Tenho certeza que será um evento grandioso. Meu pai é um grande apoiador desse evento e acredito que ele ficará muito feliz em me ver com o Herby. Será uma viagem inesquecível”, descreve.



Programação - Serão três dias do evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul com muito blues e rock n’ roll. A expectativa é receber 25 mil pessoas, além de fortalecer a paixão por veículos antigos, estilizados e miniaturas, estreitando ainda mais o clima de amizade, confraternização e diversão entre as famílias.

Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.

Participantes regionais e de diversos locais do Brasil já contam os dias para essa grande festa. Além de exposições, o Encontro de Relíquias de Aquidauana conta com diversas opões gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.

Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro: Confira a programação e participe!

Todos os dias:

- Comércio de Pulga e antiguidades;

- Tenda Cultural;

- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;

- Apresentações culturais;

- Praça de Alimentação com Food Trucks;

Apresentações culturais:

Dia 7 de junho (sexta-feira)

- 18h – Old Rock;

- Showa;

Dia 8 de junho (sábado)

- 8h - Carreata;

- Feira e atrações durante todo o dia;

- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;

- Marasmo;

- Painkiller;

- Boss Tones;

- Tonho sem medo;

- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

Dia 9 de junho (domingo)

- Showa

- Old Rock;

- Alisson Ferreira

- Premiação do evento.