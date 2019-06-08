Encontro de Relíquias continua neste sábado; Confira a programação

Aquidauana
“Encontro de Relíquias de Aquidauana” reúne os apaixonados por carros e objetos antigos
Continua neste sábado e domingo a 5ª edição do “Encontro de Relíquias de Aquidauana” que reúne os apaixonados por carros e objetos antigos. Com estrutura surpreendente, as atrações culturais e shows completam a programação na Avenida Pantaneta, palco da festa.
Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.
Além de exposições, o Encontro de Relíquias de Aquidauana conta com diversas opções gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.
Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro: Confira a programação e participe!
Todos os dias:
- Comércio de Pulga e antiguidades;
- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;
- Apresentações culturais;
- Praça de Alimentação com Food Trucks;
Apresentações culturais:
Dia 8 de junho (sábado)
- 8h - Carreata;
- Feira e atrações durante todo o dia;
- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;
- Tenda Cultural
- Marasmo;
- Boss Tones;
- Painkiller;
- Tonho sem medo;
- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;
Dia 9 de unho
- Old Rock;
- Alisson Ferreira
- Final do desafio Stunt
"Encontro de Relíquias"
Encontro de Relíquias
Em reunião com a secretária, foi solicitado apoio do governo para o “Encontro de Relíquias de Aquidauana” que neste ano será realizado nos dias 7, 8 e 9 de junho
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS