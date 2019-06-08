Encontro de Relíquias continua neste sábado; Confira a programação

Continua neste sábado e domingo a 5ª edição do “Encontro de Relíquias de Aquidauana” que reúne os apaixonados por carros e objetos antigos. Com estrutura surpreendente, as atrações culturais e shows completam a programação na Avenida Pantaneta, palco da festa.

Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.

Além de exposições, o Encontro de Relíquias de Aquidauana conta com diversas opções gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.

Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro: Confira a programação e participe!

Todos os dias:

- Comércio de Pulga e antiguidades;

- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;

- Apresentações culturais;

- Praça de Alimentação com Food Trucks;

Apresentações culturais:

Dia 8 de junho (sábado)

- 8h - Carreata;

- Feira e atrações durante todo o dia;

- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;

- Tenda Cultural

- Marasmo;

- Boss Tones;

- Painkiller;

- Tonho sem medo;

- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

Dia 9 de unho

- Old Rock;

- Alisson Ferreira

- Final do desafio Stunt