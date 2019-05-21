Diretor da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana busca apoio do Governo para o maior “Encontro de Relíquias”

Na manhã desta terça-feira, dia 21 de abril, o diretor da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana Humberto Torres, o diretor de Núcleo e Produção, Pacheco, e um dos organizadores do “Encontro de Relíquias de Aquidauana” - Rhobson Tavaresa Lima estiveram em Campo Grande na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em reunião com a Mara Caseiro, que atualmente comanda a pasta cultural.

Em reunião com a secretária, foi solicitado apoio do governo para o “Encontro de Relíquias de Aquidauana” que neste ano será realizado nos dias 7, 8 e 9 de junho, em Aquidauana. Discutiu-se apoio para dar suporte e estrutura a organização do evento que neste ano espera reunir mais de 25 mil pessoas. “O governo sempre apoiou nosso evento e é de extrema importância esse apoio, para um evento que só cresce em Mato Grosso do Sul e hoje é maior evento do segmento em Aquidauana”, afirma o empresário Rhobson Tavares Lima.

Programação - Serão três dias do evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul com muito blues e rock n’ roll. Além de fortalecer a paixão por veículos antigos, estilizados e miniaturas, estreitando ainda mais o clima de amizade, confraternização e diversão entre as famílias.

Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.

Participantes regionais e de diversos locais do Brasil já contam os dias para essa grande festa. Além de exposições, o Encontro de Relíquias de Aquidauana conta com diversas opões gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.

Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro: Confira a programação e participe!

Todos os dias

- Comércio de Pulga e antiguidades;

- Tenda Cultural;

- Desafio de Stunt e Welling;

- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;

- Apresentações culturais;

- Praça de Alimentação com Food Trucks;

Apresentações culturais:

Dia 7 de junho (sexta-feira)

- 18h – Old Rock;

- Showa;

Dia 8 de junho (sábado)

- 8h - Carreata;

- Feira e atrações durante todo o dia;

- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;

- Tenda Cultural

- Boss Tones;

- Painkiller;

- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

Dia 9 de junho (domingo)

- Showa;

- Old Rock;

- Alisson Ferreira;

- Final do desafio Stunt