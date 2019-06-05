Há 15 anos, Laércio tem paixão por cuidar de carros antigos de um colecionador fiel

A carreta tem 22 metros de comprimento, não é nada fácil de manobrar e, dentro da cidade, quando carrega 11 veículos antigos é de deixar qualquer um babando. Assim o motorista Laércio Lisboa trabalha há 15 anos, dirigindo uma carreta cegonha e levando clássicos modelos de carros para diversos cantos do País.

Há uma semana, Laércio chegou em Aquidauana para 5ª Edição do Encontro de Relíquias que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de junho, na Avenida Pantaneta, com entrada gratuita para toda população.

Ele trouxe numa carreta cegonha de 1965 onze relíquias para participar da exposição. Os carros não são dele, pertencem a um colecionador de São Paulo que há anos escolheu Mato Grosso do Sul como morada. Laércio era segurança do colecionador quando passou a cuidar somente dos veículos. “Os carros foram aumentando e ele viu minha paixão pelos veículos. Acabou me convidando para trabalhar com ele cuidando dos carros. Desde então, nunca parei de admirar e cuidar. Hoje nem considero um trabalho, para mim isso é um prazer”, descreve Laércio.

Laércio chegou em Aquidauana com 11 relíquias para brilhar no encontro. (Foto: O Pantaneiro)

Ele já foi com parte da frota antiga do colecionador para muitos lugares, mas nada comparado a Aquidauana que nos últimos anos reuniu milhares de pessoas apaixonadas por veículos antigos e dispostas a compartilhar experiências. “Eu fico muito feliz de estar aqui, não vejo a hora de descarregar tudo na sexta-feira e participar dessa festança alegre”.

Apaixonado por Mato Grosso do Sul, Laércio é nascido no Paraná, mas não abre mão do estado pantaneiro. “Esse estado foi um pai e uma mãe pra mim. Não quero sair daqui nunca, só visito o restante do país com os carros, mas no fim, aqui é minha casa”, descreve.

Programação - São três dias de encontro com muito blues e rock n’ roll. A expectativa é receber 25 mil pessoas, além de fortalecer a paixão por veículos antigos, estilizados e miniaturas.

Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.

Participantes regionais, nacionais e até de fora do País participam da festa. Além de exposições, o "Encontro de Relíquias de Aquidauana" conta com gastronomia, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.

Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro.

Confira a programação e participe!

Todos os dias:

- Comércio de Pulga e antiguidades;

- Tenda Cultural;

- Desafio de Stunt e Welling;

- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;

- Apresentações culturais;

- Praça de Alimentação com Food Trucks;

Dia 7 de junho (sexta-feira)

- 18h – Old Rock;

- Showa;

Dia 8 de junho (sábado)

- 8h - Carreata;

- Feira e atrações durante todo o dia;

- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;

- Tenda Cultural

- Boss Tones;

- Painkiller;

- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

Dia 9 de junho (domingo)

- Show

- Old Rock;

- Alisson Ferreira

- Final do desafio Stunt