Som do +55 faz sucesso em todo o Estado e conquista público aquidauanense

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com os integrantes, Wagner dos Santos Alves Filhos, de 27 anos, nascido em Aquidauana, e David Monte Alegre de Andrade Silva, de 22 anos, natural de Campo Grande.

Com um estilo descontraído e um som contagiante, os meninos do +55 estão conquistando o coração do público de todo o Mato Grosso do Sul, principalmente dos aquidauanenses, que receberam como boa e grata surpresa o show realizado na abertura do Encontro de Relíquias, que ocorreu entre os dias 08 e 10 de junho.

Os jovens, que vivem somente da música, contaram um pouco sobre o tempo de estrada. "Eu, Wagninho, tenho 11 anos de estrada e já passei por vários outros projetos, inclusive bandas da Bahia que rodaram todo o nordeste com shows. O Davi tem 3 anos de estrada e, antes de formarmos o +55, ele tocava em um projeto solo. Nesse nosso projeto, já temos 10 meses juntos", disse Wagner.

Wagner também falou sobre a agenda musical. "Ainda estamos rodando somente o Estado. Fizemos show em Aquidauana, tocamos bastante em Campo Grande, na próxima semana vamos para Ponta Porã e, no dia 19 de agosto, nos mudaremos para São Paulo, onde queremos trabalhar o nosso som", pontuou.

Sobre a identidade do +55, os músicos foram enfáticos. "A gente não curte rotular, mas a gente sabe que isso sempre vai acabar rolando. Temos um som muito próprio, muito nosso. A gente juntou tudo o que a gente curte ouvir e fizemos uma pegada pop, funk soul, hip-hop e uma pitada de cotidiano", disseram, complementando-se.

Encontro de Relíquias

O músico David, também conhecido somente como Davi, fez algumas considerações sobre o show de abertura do Encontro de Relíquias. "Eu gostaria de agradecer ao apoio do Governo do Estado, que não mediu esforços para que o evento acontecesse da melhor maneira possível. Foi tão sensacional que eu nem lembrei que estava frio na hora que estávamos no palco, tava até suando de emoção. Espero que a gente volte logo", disse, com riso fácil.

Wagninho também completou o agradecimento. "Foi incrível, fomos muito bem recepcionados, muito bem tratados. Tocar na minha cidade natal teve uma vibe fora do comum. Apesar do frio, o pessoal ficou e curtiu com a gente até o final! Foi lindo e ficamos muito gratos à toda organização do evento, ao Rhobson Lima, ao pessoal da Secretaria de Cultura de Aquidauana. Queremos voltar muitas outras vezes", falou.

Os jovens ainda fizeram alguns agradecimentos e Wagner falou sobre a gratidão. "A gente tem muita gratidão por todo mundo que faz parte do +55 direta e indiretamente, todos que acreditaram, abraçaram a ideia e fizeram acontecer... Primeiramente a Deus, pois, na realidade, sem a mão dEle nada aconteceria... Depois às nossas famílias, ao Fabinho Adames do Estudio O2, que foi o primeiro a apoiar a gravação do POCKET DVD, que a gente lançou há duas semanas... À nossa Gravadora 3 Sons, que nos lançou a nível nacional em todas as plataformas digitais, como o YouTube, onde, inclusive estamos com quase 100 mil visualizações na música de trabalho em apenas 2 semanas de lançamento... Aos musicos que gravaram com a gente, principalmente o Chicão Castro, que ajudou demais nos ensaios, dirigiu totalmente o ensaio do DVD. O Arthur Rostey que compôs com a gente todas as musicas e produziu todas as comigo, ao Jarbas, nosso 'batera' que também é de Aquidauana", considerou.

David, para encerrar, também mostrou-se grato. "Quero agradecer ao Grillo, nosso guitarrista, ao DJ Magão, que chegou com o flow que deu a cara do 'rolê', somou muito no som, deixou muito com nossa cara, ao TG, nosso baixista também. Agradeço também ao pessoal do 21 Music Bar, que cedeu a casa pra gente gravar, e a todos os fãs que estão assistindo, compartilhando, ajudando a divulgar... Enfim, gratidão a todos que estão junto com a gente, formando a familia +55!", finalizou.