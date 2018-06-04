No mês de junho, Encontro de Relíquias promete ser o maior evento do segmento no Estado

Aquidauana vai ferver!
Na 4ª edição, encontro reúne aficionados por carros e objetos antigos. Shows irão movimentar a cidade
Enfim chegou o mês de junho, e com ele, os apaixonados por carros, objetos antigos, boa música e diversas atrações culturais, vão poder curtir os 3 dias do evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul: o 4º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece entre os dias 8 e 10 de junho, na famosa Avenida Pantaneta.
Na pegada do blues e muito rock n’ roll, entre outros estilos musicais, a expectativa de público para esse ano é de 20 mil pessoas reunidas em torno dessa grande festa, além de estimular a paixão por veículos antigos, estilizados, e miniaturas, estreitando ainda mais o clima de amizade, confraternização e diversão para toda a família.
Com apoio do governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o encontro não deixa em nada a desejar frente aos grandes eventos do país e já se tornou ícone no calendário de eventos desse tipo em todo o estado.
Os reliqueiros de MS e também de fora do estado já contam os dias para o início do evento. Com diversas opções gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte, a quarta edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana já teve dois lançamentos exclusivos em Campo Grande, um no estacionamento da loja Leroy Merlin e outro na 262 Kustom Shop.
Artistas consagrados da Capital, como Bando do Velho Jack, Chicão Castro marcam presença no palco principal do encontro, marcado para o próximo fim de semana. Confira a seguir a programação deste mega evento e participe!
- Comércio de Pulga e antiguidades;
- Tenda Cultural;
- Desafio de Willing;
- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;
- Apresentação da Cia Zari;
- Praça de Alimentação com Food Trucks;
Dia 8 de junho (sexta-feira)
- 18h - Anderson e Fernandes
- SP & Cia;
- Cia Zari com apresentação cultural;
- + 55;
- Marasmo;
Dia 9 de junho (sábado)
- 8h - Carreata;
- Feira e atrações durante todo o dia;
- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;
- Tenda Cultural
- Boss Tones;
- Chicão Castro;
- Bando do Velho Jack;
- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;
Dia 10 de junho (domingo)
- Old Rock;
- LA Fenix
- Alisson Ferreira
- Final do desafio de Willing;
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