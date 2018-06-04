No mês de junho, Encontro de Relíquias promete ser o maior evento do segmento no Estado

Na pegada do blues e muito rock n’ roll, entre outros estilos musicais, a expectativa de público para esse ano é de 20 mil pessoas reunidas em torno dessa grande festa, além de estimular a paixão por veículos antigos, estilizados, e miniaturas, estreitando ainda mais o clima de amizade, confraternização e diversão para toda a família.

Enfim chegou o mês de junho, e com ele, os apaixonados por carros, objetos antigos, boa música e diversas atrações culturais, vão poder curtir os 3 dias do evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul: o 4º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece entre os dias 8 e 10 de junho, na famosa Avenida Pantaneta.

Com apoio do governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o encontro não deixa em nada a desejar frente aos grandes eventos do país e já se tornou ícone no calendário de eventos desse tipo em todo o estado.

Os reliqueiros de MS e também de fora do estado já contam os dias para o início do evento. Com diversas opções gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte, a quarta edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana já teve dois lançamentos exclusivos em Campo Grande, um no estacionamento da loja Leroy Merlin e outro na 262 Kustom Shop.

Artistas consagrados da Capital, como Bando do Velho Jack, Chicão Castro marcam presença no palco principal do encontro, marcado para o próximo fim de semana. Confira a seguir a programação deste mega evento e participe!

Atrações:

- Comércio de Pulga e antiguidades;

- Tenda Cultural;

- Desafio de Willing;

- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;

- Apresentação da Cia Zari;

- Praça de Alimentação com Food Trucks;

Apresentações culturais:

Dia 8 de junho (sexta-feira)

- 18h - Anderson e Fernandes

- SP & Cia;

- Cia Zari com apresentação cultural;

- + 55;

- Marasmo;

Dia 9 de junho (sábado)

- 8h - Carreata;

- Feira e atrações durante todo o dia;

- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;

- Tenda Cultural

- Boss Tones;

- Chicão Castro;

- Bando do Velho Jack;

- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

Dia 10 de junho (domingo)

- Old Rock;

- LA Fenix

- Alisson Ferreira

- Final do desafio de Willing;