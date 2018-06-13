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Encontro de Relíquias se consolida como um dos maiores do país no segmento

Com público recorde e diversas atrações, evento estreita parcerias já de olho na quinta edição

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/06/2018 às 12:24

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Imagine unir a paixão por relíquias, carros, objetos antigos, miniaturas, desafio de wheeling à música de qualidade, gastronomia e diversas atrações culturais, tudo em um só lugar. O Encontro de Relíquias de Aquidauana realizado no último fim de semana (8 a 10 de junho) se consolida a cada ano como um dos principais do segmento no Brasil.

Aquidauana, cidade do Sudoeste de Mato Grosso do Sul, tem cerca de 45 mil habitantes, segundo o último Censo realizado pelo IBGE em 2007. Entretanto, a exemplo das pequenas cidades da Europa e Estados Unidos, que lotam durante eventos culturais específicos no ano, a 4ª edição do encontro reuniu, na Avenida Pantaneta, cerca de 20 mil pessoas, quase metade da população aquidauanense, em torno de um único acontecimento.

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Diante desse fenômeno, as parcerias, tanto públicas quanto privadas, foram fundamentais para a realização da festa. O governo do Estado, por intermédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, foi imprescindível na concessão de estrutura e shows que movimentaram os três dias do encontro. A Prefeitura Municipal de Aquidauana também se fez presente, com apoio essencial à logística e suporte oriundo de todas as secretarias municipais, sobretudo de Cultura e Turismo.

Para os organizadores do evento, o 4º Encontro de Relíquias de Aquidauana atendeu todas as expectativas, com público presente e apaixonado, vindo de diversas cidades do estado e de fora também, como São Paulo, Paraná, entre outros.

“A Tenda Cultural foi um sucesso, uma semente que plantamos e, no ano que vem, teremos mais novidades para a próxima edição. Agradecemos a todos que participaram da realização desse sonho”, avaliou Rhobson Tavares Lima, um dos responsáveis pela organização.

Polícia Miliar, Civil e Corpo de Bombeiros garantiram a tranquilidade e segurança no local, com ambiente familiar e de muita alegria entre amigos. O Rotary Clube e Rotaract também atuaram de maneira voluntária na realização do evento.  A praça de alimentação, com food trucks, da mesma maneira, foi uma atração à parte.

Segundo o deputado estadual Felipe Orro, o encontro se superou em qualidade nesse ano. “O evento ‘bombou’, foi muito bom”, considerou. Animada, a consultora financeira Andréia Gregório também deu o seu recado. “Esse ano teve mais carros, mais pessoas, bandas ótimas e muitas opções de alimentação.”

Uma das grandes atrações musicais, o badalado músico campo-grandense Chicão Castro, relevou que essa experiência foi única em sua carreira. “Eu toco há 15 anos, mas nunca tinha feito parte de um evento assim”, opinou.

Para Humberto Torres, diretor da Fundação de Turismo de Aquidauana, um evento desse porte consolida a cidade como um grande atrativo cultural e turístico, que movimenta a economia, gera negócios e as engrenagens do desenvolvimento local. “O Encontro de Relíquias é importante não só para a Aquidauana, mas para toda a região”, finalizou.

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