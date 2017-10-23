Confira as colocações no 3º Estadual de Sup Race em Piraputanga

Além de sediar a 5ª etapa estadual de canoagem, o Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana, foi placo 3º Estadual de Stand Up Paddle (SUP) Race neste domingo, 22 de outubro.

As competições ocorreram nas categorias stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior).