Confira as colocações no 3º Estadual de Sup Race em Piraputanga

Esportes
Além de sediar a 5ª etapa estadual de canoagem, o Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana, foi placo 3º Estadual de Stand Up Paddle (SUP) Race neste domingo, 22 de outubro.
As competições ocorreram nas categorias stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior).
A organização do evento também disponibilizou pranchas para quem quis competir na categoria open e ainda não possuía o equipamento.
Race Masc
1. Marquinhos
2.Tiago
3. Rebua
4.luis felipe
5. Vitinho
Race Fem:
1. Líbera
2. Monica
3. Luciana
4.Luana
5. Tati
6. Camila
Open Fem:
1. Renata
2. Ana Rita
3. Cris
4. Nadia
5. Maria Alice
Open Masc:
1. Gabira
2. Junior
3. Fernando
4. Teco
5. Alexandre
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS