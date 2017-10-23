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Confira as colocações no 3º Estadual de Sup Race em Piraputanga

Daniele Valentin

Publicado em 23/10/2017 às 11:09

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Além de sediar a 5ª etapa estadual de canoagem, o Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana, foi placo 3º Estadual de Stand Up Paddle (SUP) Race neste domingo, 22 de outubro.

As competições ocorreram nas categorias stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior).

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A organização do evento também disponibilizou pranchas para quem quis competir na categoria open e ainda não possuía o equipamento.

Race Masc

1.  Marquinhos
2.Tiago
3. Rebua
4.luis felipe
5. Vitinho

Race Fem:
1. Líbera
2. Monica
3. Luciana
4.Luana
5. Tati
6. Camila

Open Fem:
1. Renata
2. Ana Rita
3. Cris
4. Nadia
5. Maria Alice

Open Masc: 
1. Gabira
2. Junior
3. Fernando
4. Teco
5. Alexandre

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