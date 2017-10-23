Confira os resultados da 5ª etapa do Estadual de Canoagem em Piraputanga

Esportes
O Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana, sediou a 5ª etapa sul-mato-grossense de Canoagem neste domingo, 22 de outubro.
As competições ocorreram nas categorias stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior).
A organização do evento também disponibilizou pranchas para quem quis competir na categoria open e ainda não possuía o equipamento.
Categoria Turismo
1º Marcos Mello
2º Eron Marques
3º Rubens Braga
4º Saulo Vieira
Categoria Junior
1º Edgar Baubuena
2º Julian Segovia Neto
3º Pedro Henrique
Categoria Feminino
1ºBarbara Marinho
2º Nicole kepp
3º Luiza Cavalieri
4º Lais Messias
5º Carmem Lucia
Paracanoagem
1º Patrick
2º Jean Panucci
Categoria Master
1º Gilson Silva
2º Epifanio Oliveira
3º Wilson Hiroshi
4º Ubirajara Carlino
5º Cipriano Martins
6º Nildo Balduino
7º Luiz Marcelo
Categoria 4,5 Senior
1º Rafael Girotto
2º Gustavo Figueiró
3º Patrick Pisoni
4º Wanderley
5º Beto Avila
6º João Paulo
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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