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Esportes

Confira os resultados da 5ª etapa do Estadual de Canoagem em Piraputanga

Daniele Valentin

Publicado em 23/10/2017 às 10:55

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O Distrito de Piraputanga, município de Aquidauana, sediou a 5ª etapa sul-mato-grossense de Canoagem neste domingo, 22 de outubro.

As competições ocorreram nas categorias stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior).

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A organização do evento também disponibilizou pranchas para quem quis competir na categoria open e ainda não possuía o equipamento.

Categoria Turismo

1º Marcos Mello
2º Eron Marques
3º Rubens Braga
4º Saulo Vieira

Categoria Junior

1º Edgar Baubuena
2º Julian Segovia Neto
3º Pedro Henrique

Categoria Feminino

1ºBarbara Marinho
2º Nicole kepp
3º Luiza Cavalieri
4º Lais Messias
5º Carmem Lucia

Paracanoagem

1º Patrick
2º Jean Panucci

Categoria Master

1º Gilson Silva
2º Epifanio Oliveira
3º Wilson Hiroshi
4º Ubirajara Carlino
5º Cipriano Martins
6º Nildo Balduino
7º Luiz Marcelo

Categoria 4,5 Senior

1º Rafael Girotto
2º Gustavo Figueiró
3º Patrick Pisoni
4º Wanderley
5º Beto Avila
6º João Paulo

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